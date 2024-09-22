22 сентября 2024, 07:48

США, Япония, Индия и Австралия предложили расширить Совбез ООН

Global Look Press
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Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в который входят США, Индия, Япония и Австралия, призвали реформировать Совет Безопасности ООН. Они предложили включить в него новых постоянных членов. Совместное заявление итогам встречи опубликовали на сайте Белого дома.

Страны QUAD отметили необходимость включить в состав СБ ООН государства Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

«Мы будем реформировать Совет Безопасности ООН, признавая острую необходимость сделать его более репрезентативным, инклюзивным, прозрачным, эффективным, демократичным и подотчетным», - отметили в документе.

Государства QUAD также пообещали бороться с попытками подрыва ценностей ООН, ее Устава и учреждений. Стороны заявили о продолжении поддержки международных институтов и инициатив, лежащих в «основе глобального мира, процветания и устойчивого развития».

В документе страны «четверки» также упомянули Украину. Они призвали к мирному урегулированию конфликта в соответствии с международным правом и принципами ООН.

США Австрия Индия Япония ООН
22 сентября 2024, 09:14
«Ему нужна громкая победа». Нетаньяху уличили в попытке скрыть провал в Газе
Global Look Press
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Премьер-министр Израиля понял, что ЦАХАЛ не может победить ХАМАС в секторе Газа, поэтому решил открыть второй фронт в Ливане. Об этом РИА «Новости» заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Он выразил уверенность в том, что израильское руководство решило пойти ва-банк и вторгнуться в Ливан.

«В Газе Нетаньяху в любом случае не выиграет. Он и сам это понимает, поэтому пробует искать счастья в другом месте. Ему нужна громкая победа, которая перекроет прежний провал», - объяснил востоковед.

Боевики «Хезболлы» могут дать ЦАХАЛ мощный отпор и стать еще более серьезным противником, чем палестинское движение ХАМАС, отметил эксперт. По его словам, члены ливанской организации имеют возможность атаковать ракетами промышленные районы Хайфы и других израильских городов.

Багдасаров также добавил, что Нетаньяху понимает все риски, но не видит иного выхода из кризиса, кроме как втянуть в «Хезболлу» в противостояние Израиля и ХАМАС.

Ранее блогер «Голос Мордора» предположил, что израильская сторона продолжит совершать провокации для разжигания войны. Конфликт усугубится, несмотря на желание США «утихомирить Ближний Восток», заключил он.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Ливан
22 сентября 2024, 08:51
Число погибших в результате взрыва газа на шахте в Иране выросло до 19
Global Look Press
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Число погибших в результате взрыва газа на шахте города Табас восточной иранской провинции Южный Хорасан увеличилось с 13 до 19 человек. Об этом заявил руководитель департамента по управлению кризисами при губернаторе провинции Мохаммад Али Ахунди, сообщило агентство Shafaqna.

«Число погибших в результате происшествия на шахте в Табасе возросло с 13 до 19 человек», - сказал он.

Накануне вечером в результате утечки газа в одном из цехов угольной компании «Табас» прогремел взрыв. В это время в блоках C и B угольной шахты в Табасе работало 69 рабочих. Погибли 19 человек, ранены - 17.

Всего на месте аварии на шахте Табас оказывают помощь 40 человек в виде специализированных бригад.

«На место происшествия были отправлены автобусы скорой помощи и 13 машин скорой помощи», - добавил он.

Ранее посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани лишился глаза после взрыва пейджера. В стране 17 и 18 сентября массово взрывались устройства связи: пейджеры и рации. Россия рассматривает подрыв как акт гибридной войны. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что ЕС ждут катастрофические последствия в случае эскалации на Ближнем Востоке.

Шахты Скорая помощь Газ Взрывы Иран
22 сентября 2024, 05:09
Елисейский дворец утвердил новый состав французского правительства
РИА «Новости»
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Елисейский дворец озвучил новый состав правительства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Некоторые политики и чиновники остались на своих местах. Например, министр обороны Себастьян Лекорню. Французский лидер Эммануэль Макрон не решился менять его из-за украинского конфликта, так как между Киевом и Парижем уже есть договоренности о помощи.

Также свой пост сохранила министр культуры Рашида Дати. Глава государства назначил ее на эту должность в 2024 году.

А вот бывший заместитель министра иностранных дел по делам Европы Жан-Ноэля Барро повысили до главы МИД. По данным журналистов, новоиспеченный министр не имеет дипломатического опыта. Его назначение на эту должность указывает на намерение Макрона лично контролировать сферу дипломатии.

Ранее стало известно, что Бюро Национального собрания Франции одобрило резолюцию о запуске импичмента Макрона. Предложение об отставке президента выдвинула левая партия «Непокорившаяся Франция».

Дипломатия Отставки Эммануэль Макрон Франция
21 сентября 2024, 20:36
Затонувшую у берегов Сицилии яхту потребовали охранять из-за секретных данных
Freepik
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Водолазы потребовали от властей Италии усиления охраны обломков затонувшей у берегов Сицилии яхты Bayesian. Они утверждают, что в сейфах на судне могут храниться секретные данные, представляющие интерес для международных разведок. Об этом телеканалу CNN сообщили анонимные источники.

«Затонувшее судно… как полагают, на борту оснащено двумя водонепроницаемыми сейфами, содержащими два сверхзашифрованных жестких диска, на которых записана строго секретная информация, включая пароли и другие конфиденциальные данные», - рассказали источники.

Водолазы потребовали от итальянских властей обеспечения безопасности обломков над и под водой при помощи систем подводного наблюдения.

Парусное судно Bayesian длиной 56 метров затонуло 19 августа недалеко от Сицилии, на борту находились 22 человека. Судно лежит на глубине 49 метров, примерно в 800 метрах от берега.

Италия Корабли

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