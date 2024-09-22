США, Япония, Индия и Австралия предложили расширить Совбез ООН

Премьер-министр Израиля понял, что ЦАХАЛ не может победить ХАМАС в секторе Газа, поэтому решил открыть второй фронт в Ливане. Об этом РИА «Новости» заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Он выразил уверенность в том, что израильское руководство решило пойти ва-банк и вторгнуться в Ливан.

«В Газе Нетаньяху в любом случае не выиграет. Он и сам это понимает, поэтому пробует искать счастья в другом месте. Ему нужна громкая победа, которая перекроет прежний провал», - объяснил востоковед.

Боевики «Хезболлы» могут дать ЦАХАЛ мощный отпор и стать еще более серьезным противником, чем палестинское движение ХАМАС, отметил эксперт. По его словам, члены ливанской организации имеют возможность атаковать ракетами промышленные районы Хайфы и других израильских городов.

Багдасаров также добавил, что Нетаньяху понимает все риски, но не видит иного выхода из кризиса, кроме как втянуть в «Хезболлу» в противостояние Израиля и ХАМАС.

Ранее блогер «Голос Мордора» предположил, что израильская сторона продолжит совершать провокации для разжигания войны. Конфликт усугубится, несмотря на желание США «утихомирить Ближний Восток», заключил он.