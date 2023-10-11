США вывезли из Израиля военных после начала операции ХАМАС
Американские военные покинули территорию Израиля после начала атаки боевиков движения ХАМАС. Об этом сообщило издание Defense One со ссылкой на представителя ведомства.
По информации источника, военнослужащие убыли на самолете С-17 сразу после атаки боевиков.
Обострение между Палестиной и Израилем началось утром 7 октября после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки с территории сектора Газа. После этого ХАМАС атаковал приграничные города соседней страны.
Минздрав Палестины сообщал, что в результате ответных атак израильских военных погибли свыше тысячи человек. Кроме того, ранения получили около пяти тысяч человек, большая часть из которых - дети и женщины. МИД государства заявлял, что армия Израиля применяла фосфорные и кассетные боеприпасы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что считает противостояние Палестины и Израиля массовым убийством.