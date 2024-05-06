США вывели из-под санкций бывшую «дочку» Сбербанка

В сентябре 2022 года Сбербанк продал инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA дочернее предприятие Sberbank Switzerland AG. Санкции США и других западных стран не распространяются на нового владельца компании.

После начала специальной операции России на Украине Сбербанк подпал под несколько раундов санкции со стороны Евросоюза, Великобритании и США. Позднее к ограничениям также присоединилась Швейцария.

В январе Сбербанк отчитался о новом рекорде чистой прибыли по итогам 2023 года. Кредитная организация заработала почти 1,5 миллиарда рублей, что в пять раз больше, чем годом ранее.

Президент Владимир Путин указал на провал экономической санкционной агрессии против России со стороны зарубежных недоброжелателей.