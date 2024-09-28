28 сентября 2024, 00:43

США выведут свои войска из Ирака

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Соединенные Штаты с союзниками приняли решение свернуть военную миссию международной коалиции сил в Ираке. Об этом сообщил на брифинге представитель американской администрации. Его слова привело The Associated Press.

«В рамках переходного плана военная миссия глобальной коалиции <…> будет завершена, присутствие сил коалиции в ряде районов Ирака прекратят», - сказал он.

По данным издания, первый этап вывода продлится до сентября 2025 года. После выборов президента США часть военнослужащих оставят на авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака и международном аэропорту Багдада. Войска переместят на базу Харир в Эрбиле.

Иракские чиновники заявили, что часть войск США может остаться на базе Харир, на этом настаивает правительство Курдистана. Госдепартамент США этих планов пока не подтвердил.

Ранее в Ираке под удар попала американская база Айн аль-Асад. Обстрел вели ракетами из грузовика.

США Военные Ирак
27 сентября 2024, 22:07
«Очень хорошие отношения». Трамп в присутствии Зеленского похвастал связями с Путиным
Пресс-служба Кремля
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Республиканец Дональд Трамп поддерживает хорошие отношения как с лидером Украины, так и России. Он сообщил об этом на переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, сообщил Fox News.

«У нас очень хорошие отношения. У меня также очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным. И я думаю, если мы победим, мы очень быстро разрешим [конфликт]», - сказал он журналистам.

Зеленский, по информации телеканала, перебил Трампа и заявил, что рассчитывает заручиться более тесными связями с США, чем Россия. Республиканец ответил, что для танго нужны два танцора.

Переговоры Зеленского и Трампа прошли в Trump Tower в Нью-Йорке, ради нее президент Украины задержался в США. Незадолго до этого он встретился с кандидатом в президенты от Демпартии Камалой Харрис и побывал в родном городе ее однопартийца, действующего хозяина Белого дома Джо Байдена.

Владимир Зеленский Международные отношения Дональд Трамп Переговоры Владимир Путин
27 сентября 2024, 16:55
Губернатор Калифорнии извинился перед афроамериканцами за рабство
Global Look Press
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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал документ, которым официально принес извинения перед афроамериканцами за вред, нанесенный рабовладением. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Калифорния принимает ответственность за роль, которую мы сыграли в распространении, содействии и разрешении института рабства, а также его наследие в виде сохраняющегося расового неравенства», - заявил губернатор.

Исследование Reuters, проведенное в прошлом году, показало, что Джо Байден и все ныне живущие экс-президенты США, кроме одного, напрямую происходят от рабовладельцев.

В мае стало известно, что семья афроамериканца Джорджа Флойда, ставшего символом движения Black Lives Matter, дала согласие на съемки биографического фильма о нем.

США Калифорния
27 сентября 2024, 14:46
Зеленский задержался в США ради встречи с Трампом
Global Look Press
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Украинский лидер Владимир Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с кандидатом в президенты от Республиканской партии, бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Зеленский должен был покинуть Соединенные Штаты, однако решил изменить дату отъезда, чтобы встретиться с Трампом. Ранее бывший глава Белого дома заявил, что утром в пятницу увидится с политиком в своей резиденции Trump Tower в Нью-Йорке.

До этого Трамп опубликовал письмо от Зеленского, в котором украинский президент попросил организовать их встречу. Источник CNN подтвердил, что Зеленский действительно продлил свой визит ради этой цели.

Ранее с Зеленским встретилась кандидат от Демократической партии на пост главы США Камала Харрис. Основными темами переговоров стали вопросы военной помощи Киеву и поддержки энергетической системы Украины.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп Переговоры
27 сентября 2024, 11:54
CNN раскрыл причину массовой детонации пейджеров в Ливане
Global Look Press
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Операцию по подрыву пейджеров, принадлежащих членам ливанского шиитского движения «Хезболла», осуществили с использованием заминированных аккумуляторов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности Ливана.

По словам одного из нихв, метод, с помощью которого взрывчатое вещество скрыли в батареях пейджеров, оказался настолько сложным, что его невозможно было выявить. Однако он не уточнил, какие проверки прошли устройства перед ввозом в страну.

Второй источник рассказал, что ему удалось осмотреть один из поврежденных пейджеров и стать свидетелем контролируемого взрыва. Он отметил, что взрывчатку «вшили» в литиевую батарею пейджера и она практически не поддавалась обнаружению.

«Я никогда не видел ничего подобного», - добавил он.

В Ливане 17 сентября в различных районах Бейрута произошли взрывы средств связи, включая пейджеры и радиостанции. По официальным данным, в результате этих инцидентов погибли 37 человек, более трех тысяч получили ранения.

Взрывы пейджеров в Ливане

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