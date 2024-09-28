США выведут свои войска из Ирака

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«В рамках переходного плана военная миссия глобальной коалиции <…> будет завершена, присутствие сил коалиции в ряде районов Ирака прекратят», - сказал он.

По данным издания, первый этап вывода продлится до сентября 2025 года. После выборов президента США часть военнослужащих оставят на авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака и международном аэропорту Багдада. Войска переместят на базу Харир в Эрбиле.

Иракские чиновники заявили, что часть войск США может остаться на базе Харир, на этом настаивает правительство Курдистана. Госдепартамент США этих планов пока не подтвердил.

Ранее в Ираке под удар попала американская база Айн аль-Асад. Обстрел вели ракетами из грузовика.