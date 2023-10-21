США выступили за продолжение поставок гумпомощи в сектор Газа
Соединенные Штаты выступают за дальнейшее обеспечение поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщил ТАСС.
Американская сторона выразила благодарность Египту, Израилю и ООН, которые поспособствовали безопасной перевозке грузов через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в анклав. Старт поставок гумпомощи свидетельствует о «начале решения международным сообществом гуманитарного кризиса», подчеркнул Блинкен.
«Мы призываем все стороны сохранять „Рафах“ открытым для обеспечения дальнейших поставок помощи, которая необходима для благополучия населения Газы», - добавил он.
Представители палестинского движения ХАМАС не должны мешать поставкам помощи в сектор Газа. Блинкен отметил, что США продолжают сотрудничать с партнерами в регионе и подчеркивают важность соблюдения законов войны.
По данным СМИ, КПП «Рафах» снова откроют для поставок гумпомощи в сектор Газа 23 октября. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что нормальной работе пункта мешали атаки со стороны Израиля.