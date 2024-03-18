США выступили за немедленный диалог по контролю над вооружениями
США готовы немедленно возобновить диалог по контролю над вооружениями с Россией и Китаем без предварительных условий. Об этом заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза организации.
«США желают вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас без предварительных условий. Все, что вам следует сделать - сказать да и сесть за стол переговоров в духе доброй воли», - сказала дипломат, обращаясь к российской и китайской сторонам.
Первый замруководителя Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Фрэнк Роуз отмечал, что достижение в ближайшем будущем договоренностей по контролю над вооружениями между США, Россией и Китаем в американской администрации считают маловероятным.