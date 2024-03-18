США выступили за немедленный диалог по контролю над вооружениями

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал главные идеи законопроекта, который предусматривает возможность добровольного ухода из жизни с медицинской помощью. Люди имеют право на «достойную смерть», если страдают неизлечимой болезнью, приносящей им нестерпимые мучения, заявил политик в интервью Liberation.

По его словам, эвтаназию может разрешить только для совершеннолетних граждан, находящихся в здравом уме и твердой памяти.

После обращения к врачам пациент может ожидать решения экспертов не менее двух дней, а после «одобрения» на добровольный уход из жизни он получит смертельную инъекцию. При этом предусмотрено, что больной в любой момент может отказаться от своего решения в течение трех месяцев после его принятия.

«Новая система предлагает возможный путь в конкретной ситуации с точными критериями, в которых медицинское решение играет свою роль. <…> С момента подачи запроса необходимо минимум два дня ожидания для проверки обоснованности решения. Затем ответ должен быть получен в течение максимум 15 дней», - подчеркнул президент Франции.

Вместе с тем Макрон отметил, что медики, социологи и религиозные деятели отнеслись к законопроекту с большой осторожностью. Его планируют передать на рассмотрение в Национальную ассамблею в мае 2024 года.

Во Франции еще в 2022 году запустили дебаты по вопросу добровольного ухода из жизни.