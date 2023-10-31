США выступили против прекращения огня в Газе
Американская сторона выступила против прекращения боевых действий в Газе, потому что такой ход событий станет выгодным для радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передал ТАСС.
«Мы не считаем, что прекращение огня будет сейчас правильным решением. Мы полагаем, что прекращение огня в настоящий момент пошло бы на пользу только ХАМАС», - сказал он в ходе регулярного брифинга.
Вместо этого США предложили введение гуманитарных пауз. По словам Кирби, это позволит доставлять помощь конкретным группам и поможет эвакуировать людей, желающих переместиться южнее.
«Мы поддерживаем такой вариант и не поддерживаем прекращение огня на данный момент», - сказал политик.
Ранее американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что политика США в отношении конфликта на Ближнем Востоке может уничтожить Израиль. По его словам, Вашингтон обостряет ситуацию по всем направлениям и создает предпосылки для очень крупного противостояния.