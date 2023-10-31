США выступили против прекращения огня в Газе

«Мы не считаем, что прекращение огня будет сейчас правильным решением. Мы полагаем, что прекращение огня в настоящий момент пошло бы на пользу только ХАМАС», - сказал он в ходе регулярного брифинга.

Вместо этого США предложили введение гуманитарных пауз. По словам Кирби, это позволит доставлять помощь конкретным группам и поможет эвакуировать людей, желающих переместиться южнее.

«Мы поддерживаем такой вариант и не поддерживаем прекращение огня на данный момент», - сказал политик.

Ранее американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что политика США в отношении конфликта на Ближнем Востоке может уничтожить Израиль. По его словам, Вашингтон обостряет ситуацию по всем направлениям и создает предпосылки для очень крупного противостояния.