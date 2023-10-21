США выразили готовность обсуждать с Россией контроль над вооружениями

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По данным дипмиссии, США хотят, чтобы Россия поучаствовала в управлении ядерными рисками и разработке рамок контроля над вооружениями на период после 2026 года, когда закончится действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Российская сторона пока не ответила на предложение.

Ранее заместитель главы делегации России Константин Воронцов заявил, что страна продолжает соблюдать количественные ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

До этого МИД сообщил, что если США испытают ядерное оружие , Россия ответит аналогичными действиями. РФ проверяет информацию о том, что в США на полигоне в Неваде могли провести химическое испытания.