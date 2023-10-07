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Подробностей о военном транше агентство не приводит, предполагается, что в очередной пакет войдут боеприпасы и бронетехника, которые уже передавались Украине ранее. О новом пакете объявят в среду на встрече контактной группы по поставкам вооружения на Украину, которая пройдет в Брюсселе. Это стало возможным, поскольку Пентагон продолжает расходовать средства, обнаруженные из-за многомиллиардной ошибки в бухгалтерском учете, сообщило агентство со ссылкой на официальный лица США.

Россия поставила Запад перед трудным выбором: отказаться от помощи Украине ради своей безопасности или продолжить поставлять оружие киевскому режиму в ущерб себе. Из-за укаринского конфликта западные запасы оружия исчерпались, поэтому большинство государств засекретило количество отправляемой техники.

В Польше высказали мнение , что поставки вооружения на Украину только затягивает конфликт. Киевский режим проиграет рано или поздно, у Украины нет шансов победить.