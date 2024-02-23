23 февраля 2024, 20:38

США ввели связанные с Россией экспортные ограничения против 93 компаний

Pxhere
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Министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные ограничения против 93 компаний из разных государств. Предприятия обвинили в содействии Вооруженным силам России и военно-промышленному комплексу, сообщило РИА «Новости».

Под ограничения попали 63 российских компании, 16 - из Турции, восемь - из Китая, две - из Киргизии, четыре - из ОАЭ, по одной из Южной Кореи и Индии.

«Эти структуры добавлены на основе информации о том, что они оказывали существенное содействие вооруженным силам и/или военно-промышленному комплексу России», - заявили в Минторге США.

Сотрудники ведомства отметили, что компании якобы участвовали в поставках подсанкционной электроники в Россию, где ее использовали в интересах спецслужб и Вооруженных сил.

США также ввели ограничения против трех дочерних предприятий Росатома - «Иннохаб», АО «Русатом Арктик» и ФГУП «НИТИ имени Александрова». В перечень вошли ООО «Альбатрос», особая экономическая зона «Алабуга» и судостроительный комплекс «Звезда» в Пермском крае.

США Санкции Россия
23 февраля 2024, 21:33
США предупредили работающие в России компании о рисках
Unsplash
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Ведение бизнеса на территории России сопряжено с серьезными финансовыми, юридическими и репутационными рисками. Предупреждение выпустили Госдеп, Минфин, Минторг и Минтруд США.

В качестве одной из причин американские власти назвали российское законодательство, принятое в начале украинского конфликта.

«Указ, изданный президентом [Владимиром] Путиным 3 марта 2023 года, позволяет российскому правительству приостанавливать действие прав акционеров», - отметили в Госдепе.

По его данным, документ фактически создает сценарий «частичной национализации».

Минторг США ввел экспортные ограничения против 63 российских и 30 иностранных компаний. Под санкции попали предприятия из Турции, Киргизии, ОАЭ, Индии, Южной Кореи и Китая. Американцы обвинили компании в том, что они якобы содействовали военно-промышленному комплексу России.

Ведение бизнеса на территории России сопряжено с серьезными финансовыми, юридическими и репутационными рисками.

Предупреждение выпустили Госдеп, Минфин, Минторг и Минтруд США.

США Госдеп США Санкции Россия
23 февраля 2024, 21:27
США ввели санкции против производителя бренда Aurus
РИА «Новости»
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Российский бренд люксовых автомобилей Aurus попал под санкции США. Информацию опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

«Общество с ограниченной ответственностью Aurus», - указали в перечне российских организаций, против которых Вашингтон ввел санкции.

Ранее сообщалось, что министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные ограничения против 93 компаний из разных государств.

Предприятия обвинили в содействии Вооруженным силам России и военно-промышленному комплексу.

Сотрудники ведомства отметили, что компании якобы участвовали в поставках подсанкционной электроники в Россию, где ее использовали в интересах спецслужб и Вооруженных сил.

США Санкции Россия Aurus
23 февраля 2024, 20:56
Бундестаг проголосовал за частичную легализацию каннабиса
Unsplash
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Бундестаг принял законопроект, направленный на упорядочивание и частичную легализацию потребления каннабиса в Германии. Голосование транслировали в прямом эфире на сайте немецкого парламента.

Идею поддержали 407 депутатов. Против реализации инициативы выступили 226 человек, еще четверо воздержались. Вскоре законопроект вынесут на голосование в бундесрат.

Документ о легализации употребления каннабиса в ФРГ подготовили для рассмотрения в Еврокомиссии в октябре 2022 года. В Минздраве Германии заявляли, что этот вопрос могут решить в 2024 году.

Весной прошлого года немецкие власти представили планы легализации каннабиса. Согласно документу, потребители старше 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение веществом массой до 25 граммов.

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о легализации медицинского каннабиса. Верховная рада приняла соответствующий законопроект в декабре.

Германия Наркотики Минздрав
23 февраля 2024, 19:27
ЕС ввел санкции против ряда российских институтов и их руководителей
РИА «Новости»
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ЕС включил руководителей ряда российских компаний, в том числе связанных с оборонным комплексом, в 13-й санкционный пакет. Об этом сообщили в «Официальном журнале Евросоюза».

Согласно документу, под ограничения попали АО «Корпорация „Московский институт теплотехники“», АО «Центральный научно-исследовательский институт материалов имени Менделеева» и его гендиректор Елена Иванова.

Также ограничения ввели против АО «Российский институт радионавигации и времени» и его директора Алексея Брагина, директора АО «Научно-исследовательский институт приборостроения имени Тихомирова» Николая Медуницина, научно-производственного центра «БизнесАвтоматика», АО «Научно-исследовательский институт „Полюс“ имени Стельмаха», АО «Государственный научно-исследовательский институт приборостроения» и его гендиректора Владимира Медведева.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении более чем 500 российских физических и юридических лиц. В списке оказались три дочерние предприятия Росатома - АО «Русатом Арктик», «Иннохаб» и ФГУП «НИТИ имени Александрова».

США Санкции Евросоюз Росатом

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