США ввели связанные с Россией экспортные ограничения против 93 компаний

Под ограничения попали 63 российских компании, 16 - из Турции, восемь - из Китая, две - из Киргизии, четыре - из ОАЭ, по одной из Южной Кореи и Индии.

«Эти структуры добавлены на основе информации о том, что они оказывали существенное содействие вооруженным силам и/или военно-промышленному комплексу России», - заявили в Минторге США.

Сотрудники ведомства отметили, что компании якобы участвовали в поставках подсанкционной электроники в Россию, где ее использовали в интересах спецслужб и Вооруженных сил.

США также ввели ограничения против трех дочерних предприятий Росатома - «Иннохаб», АО «Русатом Арктик» и ФГУП «НИТИ имени Александрова». В перечень вошли ООО «Альбатрос», особая экономическая зона «Алабуга» и судостроительный комплекс «Звезда» в Пермском крае.