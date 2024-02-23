23 февраля 2024, 19:04

США ввели санкции против трех дочерних компаний Росатома

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США ввели санкции в отношении более чем 500 российских физических и юридических лиц. В списке оказались три дочерние предприятия Росатома — АО «Русатом Арктик», «Иннохаб» и ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова». Об этом проинформировал Госдеп США.

США ввели санкции в отношении более чем 500 российских физических и юридических лиц. В списке оказались три дочерние предприятия Росатома - АО «Русатом Арктик», «Иннохаб» и ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова». Об этом проинформировал Госдеп США.

В перечень также включили судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в Приморском крае, особую экономическую зону «Алабуга» и ООО «Альбатрос», производящий разведывательные БПЛА.

В ведомстве подчеркнули, что рестрикции направлены против финансового сектора России, ОПК, сетей закупок и лиц, уклоняющихся от ограничений, на нескольких континентах.

Ранее сообщалось, что Россия ответила на принятый Евросоюзом 13-й пакет санкций , расширив список представителей и организаций блока, которым запрещен въезд в страну. В стоп-лист вошли чиновники, которые работают в силовых ведомствах, коммерческих организациях стран ЕС, а также граждане, «ответственные за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве», уточнил МИД РФ.

США Санкции Россия
23 февраля 2024, 19:27
ЕС ввел санкции против ряда российских институтов и их руководителей
РИА «Новости»
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ЕС включил руководителей ряда российских компаний, в том числе связанных с оборонным комплексом, в 13-й санкционный пакет. Об этом сообщили в «Официальном журнале Евросоюза».

Согласно документу, под ограничения попали АО «Корпорация „Московский институт теплотехники“», АО «Центральный научно-исследовательский институт материалов имени Менделеева» и его гендиректор Елена Иванова.

Также ограничения ввели против АО «Российский институт радионавигации и времени» и его директора Алексея Брагина, директора АО «Научно-исследовательский институт приборостроения имени Тихомирова» Николая Медуницина, научно-производственного центра «БизнесАвтоматика», АО «Научно-исследовательский институт „Полюс“ имени Стельмаха», АО «Государственный научно-исследовательский институт приборостроения» и его гендиректора Владимира Медведева.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении более чем 500 российских физических и юридических лиц. В списке оказались три дочерние предприятия Росатома - АО «Русатом Арктик», «Иннохаб» и ФГУП «НИТИ имени Александрова».

США Санкции Евросоюз Росатом
23 февраля 2024, 19:00
«Газпром экспорт» направил в петербургский суд иск к «дочке» немецкой Uniper
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании «Газпром экспорт» к немецким трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH. Данные об этом появились в картотеке арбитражных дел.

Дату слушаний пока не назначили. Исковые требования российской энергетической компании к энергоконцерну Uniper и его дочерней структуре в материалах арбитражного суда не уточняются.

В картотеке указали, что «Газпром экспорт» подала иск в суд 21 февраля. Других деталей нет.

В 2022 году Uniper инициировала арбитражное разбирательство против «Газпрома». Тогда импортер газа обратился в международный арбитражный суд, чтобы российская компания возместила убытки из-за непоставленных объемов газа.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон объявил, что страна потеряла ориентировочно более миллиарда долларов из-за отказа закупать газ у «Газпрома». Он добавил, что сильно пострадала экономика государства, жители лишаются рабочих мест.

Германия Санкт-Петербург Суд Ленинградская область Газпром
23 февраля 2024, 18:51
Финская компания Stockmann сменит название на Lindex
Freepik
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У финского предприятия Stockmann изменится название — теперь оно будет называться Lindex. При этом имя бренда сохранится, как и название магазинов, сообщили в пресс-службе компании.

«Совет директоров Stockmann Plc предлагает изменить название материнской компании на Lindex Group Plc без изменения бренда Stockmann и названий универмагов», - говорится в сообщении.

По словам главы правления Сари Похьонен, новое название усилит значимость подразделения Lindex в бизнесе группы и не повлияет на бренд Stockmann.

Stockmann работает с 1862 года. Сейчас магазины бренда представлены в 18 странах.

Ранее финское правительство пообещало не контактировать с Россией до конца спецоперации. Заявление сделал новый президент Финляндии Александр Стубб.

У финского предприятия Stockmann изменится название - теперь оно будет называться Lindex. При этом имя бренда сохранится, как и название магазинов, сообщили в пресс-службе компании.

Финляндия Бизнес
23 февраля 2024, 18:38
Захоронения связанных жертв пыток нашли в Карабахе
Pxhere
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Останки как минимум четырех человек со связанными руками и ногами нашли в Карабахе. О массовом захоронении сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана, написало РИА «Новости».

«Останки принадлежат как минимум четырем лицам - трем женщинам и ребенку предположительно пяти лет. Они были подвергнуты пыткам, им связали руки и ноги веревкой», - передали в прокуратуре.

Людей захоронили минимум 25 лет назад, уточнили в пресс-службе. Могилу обнаружили во время земельных работ в центральной части города Ходжалы. Место происшествия продолжают изучать, началось расследование.

Ранее поисковики нашли массовое захоронение времен Великой Отечественной войны в Ленинградской области. Останки около 100 человек , в том числе детей, обнаружили в нескольких километрах от города Волосово, где в военное время находился фашистский концлагерь «Дулаг-102».

Дети Военные Женщины Войны Азербайджан

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