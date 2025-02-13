США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана

Освобожденный в рамках обмена соучредитель криптобиржи BTC-Е Александр Винник вернется в Россию из США через несколько часов. Он уже прибыли в Турцию, откуда вылетит в Москву. Об этом 360.ru рассказал представляющий интересы Винника адвокат Аркадий Бух.

Возвращение Винника в Россию Он подчеркнул, что депортацией Винника занимается система федеральных маршалов, ответственных за транспортировку заключенных. Но свои маршруты ведомство никогда не раскрывает, поэтому назвать точное местонахождения россиянина сейчас невозможно.

«Это связано с атаками преступных картелей, которые постоянно угрожают федеральным маршалам. Маршруты держатся в строгом секрете, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и заключенных», - заявил Бух.

Адвокат добавил, что по поступающей к нему информации он может сказать, что Винник вернется в Россию в самое ближайшее время.

«Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию. Его прибытие в московский аэропорт ожидается в ближайшие несколько часов», - сказал собеседник 360.ru.

Бух отметил, что обычно депортация из США занимает не менее недели. Но дело Винника стало политическим, кроме того произошел обмен, поэтому все происходит намного быстрее.

Россиянину грозили сотни и сотни лет заключения, если исходить из сумм, вывод которых через криптобиржу ему вменили. По словам Буха, он добивался освобождения своего подзащитного еще от прошлой администрации, но у них было негативное отношение к криптовалюте. Сейчас ситуация полностью изменилась.

«Мы продолжим защищать интересы нашего клиента и использовать все возможные правовые механизмы, чтобы добиться для него наилучшего результата», - подчеркнул адвокат.

Дело Винника Александра Винника арестовали в 2017 году в Греции по запросу США по обвинению в легализации денег через крипто биржу BTC-e. В августе 2020 года россиянина экстрадировали в США. Суд над ним продолжался несколько лет. Все это время он находился в тюрьме.

Мать сооснователя криптобиржи Вера Винник в комментарии 360.ru заявила, что сыну там тяжело, но другие заключенные его не обижали.

«Там люди заняты своими проблемами, поэтому им без разницы, кто ты - русский, белорус, украинец. Каждый решает свои проблемы и заботы» - подчеркнула она.

В минувшую среду, 12 февраля, Госдеп США после возвращения из российской колонии американца Марка Фогеля, объявил, что прекращает уголовное преследование Александра Винника и отправит его в Россию в рамках обмена заключенными.