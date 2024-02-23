США ввели санкции против производителя бренда Aurus
Российский бренд люксовых автомобилей Aurus попал под санкции США. Информацию опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.
«Общество с ограниченной ответственностью Aurus», - указали в перечне российских организаций, против которых Вашингтон ввел санкции.
Ранее сообщалось, что министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные ограничения против 93 компаний из разных государств.
Предприятия обвинили в содействии Вооруженным силам России и военно-промышленному комплексу.
Сотрудники ведомства отметили, что компании якобы участвовали в поставках подсанкционной электроники в Россию, где ее использовали в интересах спецслужб и Вооруженных сил.