США ввели санкции против одного россиянина и трех компаний

Там указали, что причиной введения ограничений стали попытки уклонения от санкций. В список включили три фирмы: АО «Илиадис», АО «Распериа трейдинг лимитед» и ООО «Титул».

«США вводят санкции против россиянина и трех компаний, вовлеченных в схему уклонения от санкций, в рамках которой могли быть разморожены акции на сумму более 1,5 миллиарда долларов, принадлежащих <…> Олегу Дерипаске», - указали в пресс-службе минфина.

Ранее из-за антироссийских санкций возникли проблемы у индейцев племени навахо. Из-за экономических ограничений и решения наращивать добычу урана в США компания Energy Fuels запланировала перевозить токсичное топливо через индейские резервации. Президент племени Буу Ныгрена призвал Белый дом прекратить добывать уран в этих землях.