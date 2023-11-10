США ввели санкции против 326 иностранцев за связи с Россией

После начала специальной военной операции США начали вводить санкции не только против России, но и против сотрудничающих с ней компаний. Под такие ограничения подпали уже свыше 300 иностранцев. Об этом сообщил РБК , опираясь на собственные расчеты.

Инструмент вторичных санкций начали применять еще в марте прошлого года. Тогда под ограничения подпали британские компании Photon Pro LLP и Majory LLP и испанская Invention Bridge SL. Их обвинили в скрытной деятельности по закупкам западных технологий в интересах России.

С 24 февраля 2022 года власти США внесли в санкционный список 326 позиций, среди которых 262 организации и 64 физических лица. Также ограничения коснулись 58 иностранных юрисдикций.

Объединенные Арабские Эмираты сократят объем экспорта ряда товаров в Россию. Такое решение от ОАЭ требовали страны Запада из-за беспокойства, что санкционные товары попадают в РФ через третьи страны. В том числе через Эмираты, Китай и другие государства.