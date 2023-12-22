США ввели санкции на импорт рыбы из России

Новые ограничения на определенные рыбные продукты коснутся морепродуктов, которые добыли в российских водах, а также судах под флагом России, даже если их переработают в третьих странах В среду, 20 декабря, США расширили антироссийские ограничения на один нефтетанкер и четыре компании, зарегистрированные в ОАЭ и Гонконге.

Представитель Белого дома сообщал, что случае нарушения санкционного режима США начнут отключать банки от своей финансовой системы. По его словам, в этой ситуации многим придется дважды подумать, прежде чем ставить себя под угрозу.

Президент России Владимир Путин отмечал, что санкциями Запад хотел ослабить Россию, но в его причинил вред сам себе.