22 декабря 2023, 17:37

США ввели санкции на импорт рыбы из России

РИА «Новости»
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Министерство финансов США ввело санкционные ограничения на импорт краба, минтая, трески и лосося из России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Новые ограничения на определенные рыбные продукты коснутся морепродуктов, которые добыли в российских водах, а также судах под флагом России, даже если их переработают в третьих странах В среду, 20 декабря, США расширили антироссийские ограничения на один нефтетанкер и четыре компании, зарегистрированные в ОАЭ и Гонконге.

Представитель Белого дома сообщал, что случае нарушения санкционного режима США начнут отключать банки от своей финансовой системы. По его словам, в этой ситуации многим придется дважды подумать, прежде чем ставить себя под угрозу.

Президент России Владимир Путин отмечал, что санкциями Запад хотел ослабить Россию, но в его причинил вред сам себе.

США Санкции
22 декабря 2023, 18:42
Властям США дали карт-бланш по введению санкций против России
Global Look Press
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Президент США Джо Байден подписал указ, который расширяет правовые основания для введения антироссийских санкций. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Документ предоставил американской администрации право отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии России по обходу санкций в отношении ВПК страны.

Кроме того, власти могут заблокировать импорт российских продуктов даже при их глубокой переработке в третьих государствах. Этот пункт в том числе касается морепродуктов, спиртных напитков, алмазов.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что санкции бьют по странам, которые их вводят. Россия несколько лет находится под санкциями и уже адаптировалась к ним.

В пятницу, 22 декабря, Минфин США сообщил о запрете ввоза из России краба, минтая, трески и лосося. Евросоюз также представил 12-й пакет антироссийских санкций.

США Россия Джо Байден
22 декабря 2023, 17:36
МИД указал на провал попыток «отменить Россию»
РИА «Новости»
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Западные страны не сумели добиться отмены России в ЮНЕСКО. Об этом на общем собрании комиссии по делам организации заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«У Запада не получилось отменить Россию в ЮНЕСКО. По линии этой организации мы проводим весьма серьезные проекты, которыми интересуются во всем мире», - сказал он.

Глава российской дипломатии отметил, что отечественных представителей пытались выдавать из исполнительных и руководящих ролей в организации.

«В ход пошли самые нечистоплотные способы, вплоть до прямого финансового шантажа стран глобального Юга и глобального Востока. В результате этого Россию не переизбрали в исполком организации», - добавил Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия не намерена ни от кого закрываться, а настроена на продвижение повестки объединения, как в ЮНЕСКО, так и других форматах.

«Подтверждением стал результат инвентаризации сотрудничества в ЮНЕСКО, который провел секретариат комиссии совместно с российскими тематическими и ведомственными комитетами. Спасибо всем, кто участвовал в этой работе», - заключил глава МИД.

Ранее президент Владимир Путин назвал полной ерундой предположения о вероятном выходе России из ЮНЕСКО и ООН.

Сергей Лавров Международные отношения Запад МИД РФ
22 декабря 2023, 14:36
Полиция Чехии уточнила количество погибших при стрельбе в университете Праги
Global Look Press
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Жертвами стрельбы в здании философского факультета Карлова университета в Праге, по уточненным данным, стали 14 человек, а также сам стрелявший. Об этом сообщил на пресс-конференции глава краевого управления чешской полиции Петр Матейчек, его процитировало РИА «Новости».

Глава МВД Чехии Вит Ракушан во время выступления по чешскому телевидению сообщал о 13 жертвах нападения. После того, как полиция идентифицировала личности всех погибших в университете, цифра изменилась.

«Окончательные цифры таковы: от рук стрелявшего погибли 14 человек, после чего он сам совершил самоубийство», - уточнил Матейчек.

Студент философского факультета 21 декабря стрелял из самозарядной винтовки по учащимся в аудиториях, а также по людям, проходившим под окнами университета. По последним данным, при нападении пострадали не менее 25 человек. Глава МВД Чехии опроверг связь атаки с международным терроризмом.

Чехия Стрельба Полиция
22 декабря 2023, 13:45
Заключение оборонных соглашений с США связали со страхом перед Россией
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США хотят сделать из стран Северной Европы оборонительный регион. Об этом заявили в материале газеты Politico.

Финляндия, Швеция, Дания, Эстония, Латвия и Литва заключили оборонные соглашения с Соединенными Штатами. Эти договоренности позволят ускорить размещение войск США в регионе. Как отметили авторы статьи, ситуация говорит о внутреннем сдвиге в НАТО из-за подготовки к новому витку противостояния с Россией.

«Ключевой движущей силой всех этих соглашений является вторжение России, опасения по европейской безопасности и необходимость направления большего количества сил США на восток, в частности, в случае с Финляндией», - отметил глава программы «Европа, Россия и Евразия» в Центре международных стратегических исследований Макс Бергманн.

США могут проводить в странах, с которыми заключили соглашение, учебные миссии. К тому же, договоренности облегчат бумажную волокиту при чрезвычайных ситуациях.

Ведущий научный сотрудник Финского института международных отношений Чарли Салониус-Пастернак подчеркнул, что подобное положение позволяет Соединенным Штатам считать всю Северную Европу оборонительным регионом.

В России же появятся Ленинградский и Московский военные округа. По словам министра обороны Сергея Шойгу, их создание - ответ на вступление Финляндии в НАТО.

США Финляндия Международные отношения Россия НАТО

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