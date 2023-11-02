США ввели санкции на экспорт для 12 структур из России

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Ведомство уточнило, что оказавшиеся в санкционном списке компании якобы разрабатывали и закупали беспилотники для российских военных. Минпромторг назвал их действия противоречащими «интересам национальной безопасности или внешней политики США». Экспортные ограничения ввели против компаний Aeroscan, STC Orion, ZALA Aero Group, Hartis D и других структур.

«Эти юридические лица добавлены за поддержку вооруженных сил России путем закупок, разработки или распространения российских беспилотных летательных аппаратов», - указали в американском ведомстве.

Ранее китайские СМИ заявили, что антироссийские санкции США стали ударом для Германии. По мнению журналистов, из-за политики Белого дома, направленной против России, европейским странам придется закупать нефть и газ по завышенной стоимости.