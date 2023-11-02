США ввели санкции на экспорт для 12 структур из России
США внесли в список организаций, против которых вводятся экспортные ограничения, еще 12 российских структур. Кроме того, в этот перечень попала фирма из Узбекистана, сообщило американское министерство торговли на своем сайте.
Ведомство уточнило, что оказавшиеся в санкционном списке компании якобы разрабатывали и закупали беспилотники для российских военных. Минпромторг назвал их действия противоречащими «интересам национальной безопасности или внешней политики США». Экспортные ограничения ввели против компаний Aeroscan, STC Orion, ZALA Aero Group, Hartis D и других структур.
«Эти юридические лица добавлены за поддержку вооруженных сил России путем закупок, разработки или распространения российских беспилотных летательных аппаратов», - указали в американском ведомстве.
Ранее китайские СМИ заявили, что антироссийские санкции США стали ударом для Германии. По мнению журналистов, из-за политики Белого дома, направленной против России, европейским странам придется закупать нефть и газ по завышенной стоимости.