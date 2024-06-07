США ввели санкции из-за закона об иноагентах в Грузии

Несколько десятков человек обвинили в антидемократической деятельности и ввели визовые ограничения. В первый пакет антигрузинских санкций попали чиновники, члены правящей партии «Грузинская мечта», правоохранители, законодатели, частные лица и члены их семей. Миллер заявил, что поводом для ограничений стал закон об иноагентах.

«Эти действия рискуют подорвать европейское будущее Грузии и противоречат Конституции Грузии и желаниям ее народа», - сказал он.

Представитель Госдепа заявил, что США не ограничатся одним пакетом санкций. Он предупредил, что если власти Грузии не сменят курс, последуют новые рестрикции.

Закон об иноагентах в Грузии вступил в силу, несмотря на вето президента. Организации, которые получали более 20% своего финансирования из иностранных источников, внесут в специальный реестр.