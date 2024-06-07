07 июня 2024, 07:14

США ввели санкции из-за закона об иноагентах в Грузии

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Политикам, правоохранителям и частным лицам из Грузии ограничили въезд в США из-за закона об иноагентах. Представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге объявил о введении первого пакета санкций, сообщило агентство AP News.

Несколько десятков человек обвинили в антидемократической деятельности и ввели визовые ограничения. В первый пакет антигрузинских санкций попали чиновники, члены правящей партии «Грузинская мечта», правоохранители, законодатели, частные лица и члены их семей. Миллер заявил, что поводом для ограничений стал закон об иноагентах.

«Эти действия рискуют подорвать европейское будущее Грузии и противоречат Конституции Грузии и желаниям ее народа», - сказал он.

Представитель Госдепа заявил, что США не ограничатся одним пакетом санкций. Он предупредил, что если власти Грузии не сменят курс, последуют новые рестрикции.

Закон об иноагентах в Грузии вступил в силу, несмотря на вето президента. Организации, которые получали более 20% своего финансирования из иностранных источников, внесут в специальный реестр.

Грузия США Законы Санкции Иноагенты
07 июня 2024, 07:39
Турция ограничит импорт пшеницы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Власти Турции временно приостановят импорт пшеницы для поддержки своих производителей. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского и лесного хозяйства республики.

В ведомстве отметили, что ограничения вступят в силу 21 июня и продлятся до 15 октября, однако в зависимости от ситуации на рынке сроки могут быть скорректированы.

Турция является вторым по объему покупателем российской пшеницы, больше этой продукции закупает только Египет. Также в топ импортеров входят Пакистан, Бангладеш и Алжир.

По информации «Коммерсанта» в период с июля 2023 года по май 2024 года Россия продала 50,5 миллиона тонн пшеницы, что больше аналогичного периода прошлого сезона на 10 миллионов.

Ранее Турция увидела в БРИКС альтернативу вероятному вступлению в Евросоюз.

Турция Сельское хозяйство
07 июня 2024, 07:34
«Примерно из этой же серии». Мединский сравнил саммит в Швейцарии с Евровидением
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Многие страны не приедут на саммит по Украине в Швейцарии так же, как и не приехали на Евровидение. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил об этом ТАСС.

Журналисты спросили его, имеет ли смысл проводить саммит в заявленном составе - без присутствия многих стран , например, России и Китая. В ответ Мединский сравнил мероприятие близ Люцерна с эстрадным конкурсом.

«Евровидение же проходит, это примерно из этой же серии. Результат будет примерно такой же», - сказал он.

Россию не пригласили на саммит, несмотря на возражения китайских и швейцарских политиков. Лидеры стран СНГ отказались ехать в Швейцарию.

Евровидение-2024 прошло в мае в Швеции. В конкурсе приняли участие около 40 стран. Победитель, певец Немо Меттлер , разбил награду о сцену.

Саммиты Евровидение Швейцария
07 июня 2024, 06:15
Байден назначил встречу с Зеленским в Париже
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден в Париже планировал встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Их переговоры включили в график американского лидера на 7 июня, сообщили «Известия».

О готовящейся встрече политиков стало известно из опубликованного Белым домом плана работы. Байден встретится с Зеленским 7 июня в парижском отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel. На этот же день президент Украины назначил встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Байден приехал во Францию на мероприятия по случаю 80-летней годовщины высадки союзных сил в Нормандии. Делегацию России не пригласили, в том числе из-за критики со стороны США.

В июне пройдет саммит по украинской «формуле мира» в Швейцарии. Американский президент, несмотря на недовольство Зеленского, предпочел ему поездку в Голливуд на предвыборное мероприятие.

Владимир Зеленский Париж Международные отношения Переговоры Франция Джо Байден
07 июня 2024, 03:40
В США отреагировали на российские военные корабли у Кубы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В США отреагировали на визит отряда российских военных кораблей на Кубу. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил в эфире телеканала CNN, что эти учения не представляют угрозы нацбезопасности страны.

В США отреагировали на визит отряда российских военных кораблей на Кубу. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил в эфире телеканала CNN , что эти учения не представляют угрозы нацбезопасности страны.

«Мы будем внимательно следить. Однако мы не ожидаем, что это будет представлять угрозу нашей нацбезопасности», - сказал он.

При этом сенатор-республиканец Марко Рубио был не настолько оптимистичен, призывая наказать кубинские власти за прием российских военных кораблей. Визит последних его насторожил.

До этого Революционные вооруженные силы Кубы заявили, что в порт Гаваны с официальным визитом прибудет отряд из четырех кораблей ВМФ России, в который войдут фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань». Эти суда не несут ядерного арсенала, их стоянка безопасна для региона. Визит продлится с 12 по 17 июня.

Ранее кубинская делегация прибыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Ее возглавил Вице-премьер Кубы Рикардо Кабрибас.

США Куба Белый дом в США Корабли

Новости по теме