США ввели новые санкции против России и Северной Кореи

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Согласно документу, все физические лица, попавшие в обновленный перечень американского Минфина, являются гражданами КНДР.

Среди компаний, которых коснутся ограничения, значатся российские ДВ ИНК, «Новосибирскоблгаз», «Сибрегионгаз» и «Восток Трейдинг», а также четыре зарегистрированные в Северной Корее организации.

В Министерстве финансов США не уточнили, каковы основания для введения новых санкций.

Сегодня Евросоюз включил российскую авиакомпанию Utair в очередной пакет санкционных ограничений против России.