США ввели новые санкции против Китая

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Ограничения затронут в том числе новейшие чипы искусственного интеллекта, разработанные компанией Nvidia.

Целью американских санкций является сдерживание китайской технологической промышленности. Новые санкции вступят в силу с 4 апреля. Основой для ограничений стали правила, введенные еще в октябре прошлого года.

Американское министерство торговли, которое курирует экспортный контроль, заявило о планах продолжать обновлять ограничения на поставки технологий в Китай.

Ранее США ввели санкции против 93 компаний из Китая, Турции, ОАЭ, Индии, Киргизии и Южной Кореи. Американское правительство обвинило зарубежные структуры в том, что они поставляли в Россию электронику, которую использовали российские военные.