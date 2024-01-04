США введут санкции из-за сотрудничества России с КНДР и Ираном

По словам Кирби, новые санкции коснутся «тех, кто работает над осуществлением поставок оружия между Россией и КНДР, а также РФ и Ираном». Он также заверил, что Вашингтон продолжит публиковать информацию о «поставках оружия из КНДР и Ирана в Россию».

При этом представитель Белого дома не привел доказательств своим утверждениям о том, что Россия якобы использует ракеты, полученные от КНДР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала бездоказательными обвинения некоторых западных стран о якобы незаконном военно-техническом сотрудничестве России и Северной Кореи.

Ранее Госдепе заявил о планах предпринять шаги, чтобы помешать военно-техническому сотрудничеству Северной Кореи и России.