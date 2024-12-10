10 декабря 2024, 21:13

США впервые успешно перехватили баллистическую ракету на учениях

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Соединенные Штаты успешно провели первый тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности у берегов острова Гуам. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Во время испытаний система противоракетной обороны Aegis Guam успешно выпустила противоракету SM-3 Block IIA, разработанную американской корпорацией RTX. Как отмечает агентство Reuters , противоракета перехватила цель, расположенную недалеко от базы Военно-воздушных сил США Андерсен. Издание уточнило, что это испытание стало частью программы по созданию системы обороны Гуама.

«Агентство по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнерами Министерства обороны США впервые успешно провело перехват баллистической ракеты в реальном времени», - отметили в Пентагоне.

Ранее США и НАТО внимательно следили за учениями Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, которые проходили в Средиземном море. Во время этих учений российские военные испытали ракеты «Циркон», «Калибр» и «Оникс». Об этом сообщили в Пентагоне.

США Ракеты Пентагон
10 декабря 2024, 21:47
В Болгарии опровергли слухи об прекращении транзита российского газа
РИА «Новости»
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Приостановку транзита газа из России через территорию Болгарии из-за проблем с оплатой допустят лишь в крайнем случае. На данный момент об этом речи не идет, сообщил ТАСС источник, близкий к компании «Булгаргаз».

По словам собеседника агентства, Болгария рассчитывает на решение проблемы с оплатой транзита российского газа и в сложившейся ситуации не видит «ничего критического».

По его мнению, прекращение транзита стало бы «крайней мерой, речь о которой пока не идет».

«Время решить проблему платежа, о которой говорил министр [энергетики страны Владимир Малинов], еще есть, ведь платеж должен поступить до 20 декабря», - отметил собеседник агентства.

Ранее министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов предупредил, что компании «Газпром» самой нужно искать решения по оплате услуг транзита в условиях санкций. В противном случае Болгария приостановит транзит газа.

Газ Болгария Санкции Россия Газпром
10 декабря 2024, 20:37
«Я его знаю давно». Лукашенко заявил, что Асад не был диктатором
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший президент Сирии Башар Асад не был диктатором и не совершал убийств. Об этом сообщило БелТА.

«Какой Башар Асад диктатор? Врач по профессии, я его знаю давно. У нас добрые были человеческие отношения. Никакой он не диктатор. Он лечил людей как врач. Он никогда никого не убивал», - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии поделился, что был близко знаком не только с покинувшим Сирию Башаром, но и с его отцом, предыдущим сирийским лидером Хафезом Асадом. Он назвал его выдающимся человеком.

Ранее Лукашенко назвал смену власти в Сирии уроком для Белоруссии. Он призвал беречь республику.

Падение режима Асада застало Соединенные Штаты врасплох. Политик покинул пост президента и вместе с семьей отправился в Россию, где Владимир Путин предоставил им политическое убежище.

Белоруссия Сирия Захват власти в Сирии Башар Асад
10 декабря 2024, 18:10
Уничтожение сирийского военно-морского флота сняли на видео
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Армия обороны Израиля уничтожила сирийский военно-морской флот, базировавшийся в Латакии. Кадры с последствиями ударов опубликовал телеканал Al Arabiya.

На кадрах можно увидеть тлеющие и горящие обломки. Источник The Wall Street Journal сообщил, что удары нанесли ракетами класса «море - море».

Ранее израильские военные заняли рубежи у населенного пункта Катана в 20 километрах от Дамаска и на горе Хермон возле Голанских высот. Таким образом, они впервые с 1973 года вошли на территорию Сирии за пределами демилитаризованной зоны, объяснив это желанием обезопасить Израиль от сирийских вооруженных группировок.

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты, контролируемые Израилем с 1967 года, останутся в составе страны навсегда.

Израиль Сирия Корабли Армия Захват власти в Сирии
10 декабря 2024, 17:25
Израиль ударил ракетами по военным кораблям Сирии
Global Look Press
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Армия Израиля ударила по военно-морским объектам Сирии. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник The Wall Street Journal.

«Израильские ракетные корабли ночью уничтожили военные суда, принадлежащие правительственным силам, которые имели ракеты класса „море - море“», - написали авторы материала.

ЦАХАЛ атаковал сирийские объекты в районе порта Латакия и залива Минет-эль-Бейда. Цель ударов - не допустить попадания оружия в руки повстанцев.

Утром 10 декабря СМИ сообщили захвате израильскими военными населенного пункта Хинех, расположенного в 50 километрах от столицы САР. ЦАХАЛ дошел до юга провинции Дамаск.

Израиль Ракеты Сирия Военные

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