США впервые сбросили с воздуха гумпомощь жителям Газы. Но без воды и лекарств

«США начали сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь в Газу, согласно двум американским чиновникам», - заявили журналисты.

В операции участвовали три американских военно-транспортных самолета С-130 Hercules. Они сбросили 66 больших поддонов с грузов. Жителям Газы доставили только еду, вода и лекарства отсутствовали.

В конце февраля десятки палестинцев погибли в давке за гуманитарной помощью. ЦАХАЛ опубликовал снятое с воздуха видео, на котором видно, как огромная толпа людей окружила большегрузы.

Позже журналисты сообщили, что в толпе погибли более 100 человек и около 700 были ранены, причем вина за такое большое количество жертв лежит на израильской армии, открывшей огонь по людям, стоящих в очереди за гумпомощью.

Ранее президент США Джо Байден оговорился , заявив, что в ближайшее время американцы сбросят украинцам с воздуха гуманитарную помощь, имея в виду сектор Газа.