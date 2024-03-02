02 марта 2024, 22:52

США впервые сбросили с воздуха гумпомощь жителям Газы. Но без воды и лекарств

globallookpress
Читайте нас в: Google Новости

США впервые доставили гуманитарную помощь в Газу, сбросив с воздуха более 38 тысяч продовольственных наборов. Об этом сообщил телеканал CNN.

«США начали сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь в Газу, согласно двум американским чиновникам», - заявили журналисты.

В операции участвовали три американских военно-транспортных самолета С-130 Hercules. Они сбросили 66 больших поддонов с грузов. Жителям Газы доставили только еду, вода и лекарства отсутствовали.

В конце февраля десятки палестинцев погибли в давке за гуманитарной помощью. ЦАХАЛ опубликовал снятое с воздуха видео, на котором видно, как огромная толпа людей окружила большегрузы.

Позже журналисты сообщили, что в толпе погибли более 100 человек и около 700 были ранены, причем вина за такое большое количество жертв лежит на израильской армии, открывшей огонь по людям, стоящих в очереди за гумпомощью.

Ранее президент США Джо Байден оговорился , заявив, что в ближайшее время американцы сбросят украинцам с воздуха гуманитарную помощь, имея в виду сектор Газа.

Еда США Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
02 марта 2024, 23:36
«Это не блеф». Экс-аналитик ЦРУ призвал страны НАТО прислушаться к Путину
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В США призвали представителей стран НАТО прислушаться к тому, что говорил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Российский лидер не несет чушь, как его американский коллега Джо Байден, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Он не забывает, где был вчера. Каждое слово, которое он произносит, имеет глубокий смысл. Если Путин что-то говорит, это точно не блеф, он не игрок в покер», - заявил аналитик.

Бывший разведчик напомнил, что Путин не раз предупреждал западные страны об опасности военного освоения Украины, но американцы и европейцы проигнорировали его слова. И теперь сложилась такая ситуация, что процессу демилитаризации подвергается не только украинское государство, но и Североатлантический альянс.

По словам Джонсона, российский лидер показал, что НАТО уже превратилось в «черную дыру», альянса фактически уже не существует.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности, но прекрасно осознает, что имеет дело с государством, чьи политика нам враждебны и желают нанести нашей стране стратегическое поражение на поле боя.

Разведка США НАТО Владимир Путин Джо Байден
02 марта 2024, 22:59
Лавров призвал Армению объявить решение по участию в ОДКБ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российская сторона ждет от Армении конкретного решения по своему участию в ОДКБ. Об на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы ждем, когда нам официально подтвердят окончательное решение, говорят: здесь мы подморозим в ОДКБ де-факто, а захотим, де-юре выйдем. ЕврАзЭС нам интересен, потому что мы что-то оттуда получаем», - отметил он.

По словам министра, это «не очень приглядная картина». Лавров отметил, что армянские партнеры России решили для себя, как они хотят дальше выполнять на взаимной основе договоренности, связывающие с Россией в самых разных интеграционных структурах.

По мнению Лаврова, армянское руководство делает ставку на внерегиональные страны, «которые обещают Еревану помочь во всех бедах». Власти Армении сознательно пошли на ухудшение отношений с Россией , добавил глава МИД.

Армения Сергей Лавров Россия ОДКБ
02 марта 2024, 22:47
Взрыв прогремел на газопроводе в Стамбуле
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пожар вспыхнул в районе Султангази на севере Стамбула после взрыва газопровода. Об этом сообщил телеканал NTV.

По данным журналистов, газопровод взорвался после короткого замыкания электрических проводов. На месте ЧП работали сотрудники пожарно-спасательной службы.

Пожарные потушили возгорание за 15 минут, огонь успел перекинуться на балконы соседних домов. Правоохранители устанавливают причину взрыва на газопроводе.

Взрыв неустановленной природы ранее прогремел в подвале трехэтажного дома в районе Баглар в Стамбуле. ЧП произошло на складе металлолома. В результате пострадали пять работников. По данным местных СМИ, находящихся внутри помещения людей взрывная волна выбросила на улицу.

Недавно в Стамбуле также тушили пожар на популярном среди туристов рынке Гранд-базар или Капалы Чаршы. В ликвидации огня участвовали 79 спасателей.

Пожары Взрывы Стамбул
02 марта 2024, 22:23
ВСУ могли атаковать жилые в Петербурге с территорий стран НАТО
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Украинский беспилотник, атаковавший жилые дома в Санкт-Петербурге утром 2 марта, могли запустить с территории натовских стран. Об этом в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» рассказал политолог, глава ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

По его словам, Запад будет активно вовлекать в антироссийскую деятельность страны Прибалтики, Швецию и Финляндию.

«Территория этих государств, а также более давних членов НАТО - например, Дании или Норвегии - вполне может использоваться в качестве базы для атак на российскую инфраструктуру», - заявил эксперт.

Сипров добавил, что это не единственная версия того, почему дроны ВСУ все же достигают своих целей. Он напомнил про атаки БПЛА, которым подверглись город Дзержинск в Нижегородской области и база дальней авиации в городе Энгельс в Саратовской области.

По его словам, сейчас ведутся активные работы по повышению дальности действия дронов, причем их технические характеристики улучшаются буквально на глазах.

При этом политолог считает, что в ближайшее время появятся новые высокотехнологичные средства по противодействию ударным БПЛА, причем такие же дешевые и эффективные.

Ранее российское Минобороны подтвердило уничтожение дрона ВСУ над Ленинградской областью.

Санкт-Петербург Финляндия Латвия Беспилотники Швеция Литва НАТО Эстония

Новости по теме