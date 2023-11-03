США впервые назначили женщину на пост главы ВМС

«Я рад, что сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти главой операций ВМС», - отметил он.

Белый дом анонсировал утверждение Франчетти на должность главы ВМС еще летом, но решение о ее новом назначении приняли в ноябре. Она также стала первой женщиной в комитете начальников штабов - высшем руководящем органе армии США. До этого она занимала должность заместителя начальника штаба американского флота.

Франчетти - вторая в истории США женщина, которая получила рангом четырехзвездного адмирала. По информации американских СМИ, предложение американского лидера Джо Байдена выдвинуть ее на должность главы флота вызвало удивление среди чиновников Пентагона.

Ранее в рекламе американских ВМС принял участие трансвестит. Сенаторы-республиканцы направили в связи с этим гневное письмо военному руководству.