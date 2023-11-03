США впервые назначили женщину на пост главы ВМС
Сенат впервые в истории утвердил женщину на пост главы ВМС США. Этот пост заняла адмирал Лиза Франчетти, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, сообщил сайт американского оборонного ведомства.
«Я рад, что сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти главой операций ВМС», - отметил он.
Белый дом анонсировал утверждение Франчетти на должность главы ВМС еще летом, но решение о ее новом назначении приняли в ноябре. Она также стала первой женщиной в комитете начальников штабов - высшем руководящем органе армии США. До этого она занимала должность заместителя начальника штаба американского флота.
Франчетти - вторая в истории США женщина, которая получила рангом четырехзвездного адмирала. По информации американских СМИ, предложение американского лидера Джо Байдена выдвинуть ее на должность главы флота вызвало удивление среди чиновников Пентагона.
Ранее в рекламе американских ВМС принял участие трансвестит. Сенаторы-республиканцы направили в связи с этим гневное письмо военному руководству.