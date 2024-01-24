США вновь ударили по хуситам в Йемене

Уточняется, что атак произошла около 02:30 (время совпадает в московским). Под удар попали ракеты, нацеленные на южную часть Красного моря и готовые к запуску. Их уничтожение объяснили «самообороной».

«Силы США идентифицировали ракеты в районах Йемена, контролируемых Хуситами, и определили, что они представляют собой угрозу непосредственная угроза торговым судам и кораблям ВМС США в регионе», - пояснило Центральное командование Соединенных Штатов.

Его представители заявили, что эти действия обеспечат защиту «свободы судоходства» и усилят безопасность международных вод для американских военных кораблей и торговых судов.

Ранее СМИ писали, что сенаторы от Демократической и Республиканской партий потребовали от президента США Джо Байдена предоставить правовые основания ударов по хуситам в Йемене. Белый дом санкционировал их в обход конгресса.