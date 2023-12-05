05 декабря 2023, 01:08

США в первые дни СВО ждали взятия Киева — Белый дом

РИА «Новости»
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Власти США в первые дни после начала специальной военной операции на Украине ожидали, что российские войска возьмут Киев. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Знаете, в первые пару дней войны мы думали, что Киев будет взят», - сообщила пресс-секретарь на брифинге для журналистов.

Ранее стало известно, что Украина запросила у США нереальный размер военной помощи. По данным «Украинской правды», главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запросил у главы Пентагона Ллойда Остина во время его ноябрьского визита в Киев 17 миллионов снарядов, а также дополнительное вооружение на сумму до 400 миллиардов долларов. Просьба весьма удивила Остина, так как такого количества снарядов не набрать во всем мире.

Кроме того, по версии издания, на встрече Залужный пожаловался главе Пентагона на то, что Офис президента Украины вмешивается в действия военного руководства.

США Белый дом в США Киев Украина
04 декабря 2023, 21:41
СПЧ собрал более 8 тысяч эпизодов преступлений ВСУ против мирного населения
РИА «Новости»
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Совет по развитию гражданского общества и правам человека собрал уже 8123 эпизода преступлений киевского режима в отношении мирных людей. Такие цифры глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев озвучил на заседании с президентом России Владимиром Путиным.

«Материалы о преступлениях ВСУ содержат фотографии, статданные, ссылки на видеосвидетельства - это обстрелы гражданских объектов, школ, больниц, торговых центров, уже 8123 эпизода», - сказал он.

По словам Фадеева, члены СПЧ продолжают информировать международную общественность о нарушениях прав человека со стороны украинских властей, Вооруженных сил Украины в отношении мирных жителей Донбасса и Новороссии.

Путин предложил членам Совета по развитию гражданского общества и правам человека обсудить, какие еще вопросы требуют дополнительных решений в новых регионах России.

Россия Владимир Путин Украина
04 декабря 2023, 21:09
«Документы уже готовы». План бегства Зеленского в США слили в Сеть
flickr.com
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Сотрудник американской секретной службы рассказал о планах бегства Зеленского с Украины в США весной 2024 года. Видео с такой информацией появилось на Youtube 28 ноября 2023 года.

Автор ролика представился сотрудником отдела охранных операций секретной службы США. По его словам, американское правительство разработало план по защите семьи Зеленского. На эту операцию планируется затратить огромное количество средств.

Автор видео уточнил, что Зеленскому и его семье предоставят дом во Флориде за 20 миллионов долларов, а также американское гражданство. Якобы документы уже подготовлены. Сотрудники секретной службы должны будут охранять семью украинского президента.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten о том, падение популярности Зеленского - следствие его ошибок.

США Владимир Зеленский Украина
04 декабря 2023, 20:11
Еще 120 эвакуированных из сектора Газа россиян вылетели в Москву
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Работа по эвакуации россиян и их родственников из сектора Газа продолжается. В понедельник, 4 декабря, спасатели вывезли из анклава более 120 человек. Пресс-служба МЧС России показала кадры работу сотрудников ведомства в аэропорту Каира.

Работа по эвакуации россиян и их родственников из сектора Газа продолжается. В понедельник, 4 декабря, спасатели вывезли из анклава более 120 человек.

Пресс-служба МЧС России показала кадры работу сотрудников ведомства в аэропорту Каира.

«Мы здесь с вами потому, что наша душа и сердце вместе с вами. И мы здесь будем до последнего и сделаем все, что возможно», - обратился к эвакуированным один из российских спасателей.

По данным МЧС, спецборт с эвакуированными из сектора Газа 120 россиянами и членами их семей вылетел в Москву.

Накануне пункт пропуска КПП «Рафах», пересекли более 130 граждан России и их родственники. Людей доставили в оперативный штаб МЧС России, находящийся в Египте. Там россиянам и их семьям помогали психологи и врачи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти не оставят без помощи ни одного гражданина в секторе Газа. Она отметила, что эвакуационные мероприятия не завершили, работа по вывозу россиян из палестинского анклава продолжается.

Израиль МЧС РФ Россия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
04 декабря 2023, 19:18
Шесть нуждающихся в продовольствии стран Африки получают зерно из России — Путин
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин рассказал о помощи, которую оказывает Россия нуждающимся в продовольствии странам Африки. По его словам, страна направляет зерно шести государствам.

«Кстати, хочу сказать, в шесть стран направляются суда с российским зерном в качестве помощи этим странам, которые нуждаются в продовольствии», - сообщил Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Некоторые суда, по словам президента, уже разгружают, другие сейчас в море, часть судов загружают в российских портах.

В конце ноября Путин, выступая на внеочередном саммите G20, подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства в продовольственной сфере, продолжая оставаться на позиции одного из крупнейших экспортеров в мире.

Отдельно он отметил состояние турбулентности на многих мировых рынках и обострение проблем в энергетическом и финансовом секторах.

«Огромный стресс мировой экономики стал следствием непродуманной политики отдельных стран. Но эти действия оправдывали в том числе борьбой с последствия пандемии», - указал глава государства.

Африка Россия Владимир Путин

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