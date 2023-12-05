«Знаете, в первые пару дней войны мы думали, что Киев будет взят», - сообщила пресс-секретарь на брифинге для журналистов.

Ранее стало известно, что Украина запросила у США нереальный размер военной помощи. По данным «Украинской правды», главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запросил у главы Пентагона Ллойда Остина во время его ноябрьского визита в Киев 17 миллионов снарядов, а также дополнительное вооружение на сумму до 400 миллиардов долларов. Просьба весьма удивила Остина, так как такого количества снарядов не набрать во всем мире.

Кроме того, по версии издания, на встрече Залужный пожаловался главе Пентагона на то, что Офис президента Украины вмешивается в действия военного руководства.