США в панике. Штаты устроили переговоры с Индией после визита Моди в Россию

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«Мы провели контакты с ними (с Индией - прим. ред.) в течение последних 24 часов. Я предпочту не раскрывать детали этих контактов», - подчеркнул чиновник.

Он также заявил, что США «обеспокоены» развитием российско-индийских отношений, и они донесли свои озабоченности до Индии в частном порядке.

Ранее Моди в ходе встречи с индийской диаспорой в Москве назвал Россию «партнером в горе и в радости».

Также Моди и президент России Владимир Путин подчеркнули важность невмешательства внешних сил во внутренние дела других стран.