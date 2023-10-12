США ужесточат подход к потолку цен на российскую нефть

Читайте нас в:

Целью новых ограничений станет теневой флот танкеров, который Россия якобы использует в последний год для продажи нефти и нефтепродуктов выше установленного предела.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США подчеркнул, что обсуждение новых ограничений продолжалось несколько месяцев.

Потолок цен на российскую нефть страны G7 и Австралия ввели в декабре прошлого года. Власти стран запретили страхование и фрахт судов, если в сделке цена нефти выше 60 долларов за баррель и от 45 до 100 долларов для различных нефтепродуктов. Введенным ограничением государства хотели сократить доходы России, но при этом не влиять на внешний рынок.

В октябре этого года министр финансов США Джанет Йеллен признала, что эффективность введенных мер не сработала. В качестве доказательства она привела данные с рыночными ценами на российскую нефть.

Журналисты газеты The Financial Times заявили, что введенный потолок цен на нефть не привел к падению доходов России от экспорта. Авторы подчеркнули, что данные судоходных компаний свидетельствуют, что танкеры занимаются поставкой сырья без оформления страховки.