США увидели риск стратегического поражения Израиля без защиты населения

Глава Пентагона подчеркнул, что защита жителей Газы - одновременно моральная ответственность и стратегический императив. По словам министра, он лично подталкивал израильских лидеров избегать жертв.

«Урок не в том, что вы можете победить в городской войне, защищая мирное население. Урок заключается в том, что вы можете победить в городской войне, только защищая мирное население», - сказал Остин.

Он добавил, что это особенно важно, потому что Израиль работает над демонтажем террористической инфраструктуры ХАМАС в палестинском анклаве, поэтому важно заботиться о живущих рядом людях. Остин отметил, США считают, что израильтяне и палестинцы должны найти способ разделить землю, которую и те и другие называют домом.

Остин напомнил, что 7 октября боевики ХАМАС убили более 1200 израильтян - и по меньшей мере 35 американцев - и взяли более 200 заложников. Эта атака была самой смертоносной в истории Израиля, сказал он. Приверженность Штатов безопасности Израиля является железной, заявил шеф Пентагона.

После недолгого прекращения огня армия Израиля пообещала возобновить боевые действия в полную силу. Заявление прозвучало после того, как ХАМАС отказался освободить 15 женщин и двоих детей в рамках соглашения о перемирии. До этого ЦАХАЛ подтвердил гибель пяти израильских заложников в секторе Газа.