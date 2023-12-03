03 декабря 2023, 09:29

США увидели риск стратегического поражения Израиля без защиты населения

РИА «Новости»
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Израиль ведет тяжелую борьбу с жестоким врагом в одном из самых густонаселенных районов на Земле, но без защиты палестинского населения стране не победить. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что защита жителей Газы - одновременно моральная ответственность и стратегический императив. По словам министра, он лично подталкивал израильских лидеров избегать жертв.

«Урок не в том, что вы можете победить в городской войне, защищая мирное население. Урок заключается в том, что вы можете победить в городской войне, только защищая мирное население», - сказал Остин.

Он добавил, что это особенно важно, потому что Израиль работает над демонтажем террористической инфраструктуры ХАМАС в палестинском анклаве, поэтому важно заботиться о живущих рядом людях. Остин отметил, США считают, что израильтяне и палестинцы должны найти способ разделить землю, которую и те и другие называют домом.

Остин напомнил, что 7 октября боевики ХАМАС убили более 1200 израильтян - и по меньшей мере 35 американцев - и взяли более 200 заложников. Эта атака была самой смертоносной в истории Израиля, сказал он. Приверженность Штатов безопасности Израиля является железной, заявил шеф Пентагона.

После недолгого прекращения огня армия Израиля пообещала возобновить боевые действия в полную силу. Заявление прозвучало после того, как ХАМАС отказался освободить 15 женщин и двоих детей в рамках соглашения о перемирии. До этого ЦАХАЛ подтвердил гибель пяти израильских заложников в секторе Газа.

США Израиль Пентагон Конфликт Израиля и Палестины
03 декабря 2023, 09:21
Израиль объявил о расследовании сбоя в работе системы ПРО «Железный купол»
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ЦАХАЛ приступил к расследованию падения ракеты-перехватчика системы ПРО «Железный купол». Об этом сообщила газета Times of Israel.

Издание опубликовало видеозапись с осечкой «Железного купола». На кадрах ракета-перехватчик Tamir, выпущенная в центральной части страны в ответ на обстрел, не смогла сбить цель и рухнула на землю.

«Возможность того, что ракета-перехватчик упала на территории страны из-за технической неисправности, изучается», - отметили в ЦАХАЛ.

Ранее стало известно о сбое в работе «Железного купола» - одна из ракет по ошибке приземлилась в жилом районе города Ришон-ле-Цион, расположенном в семи километрах от Тель-Авива. Очевидцы рассказали о мощном ракетном залпе по центральной части Израиля. В соцсетях распространилось видео, на котором свидетели событий зафиксировали пролет ракеты и звуки сирен.

Минобороны Израиля 2 декабря возобновило военную операцию в секторе Газа после нарушения временного перемирия со стороны ХАМАС. По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, ЦАХАЛ вернулся «к боевым действиям в полную силу».

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
03 декабря 2023, 08:55
Деревянный ангар в США, где снимали «Секретные материалы», тушили почти месяц
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Гигантский деревянный ангар в США, где снимали сериал «Секретные материалы», наконец потушили. Об этом написало РИА «Новости».

На ликвидацию пожара ушло 24 дня.

О происшествии стало известно еще 8 ноября. Одно из двух крупнейших в мире деревянных отдельно стоящих зданий-близнецов располагалось на месте бывшей авиабазы Тастин в Калифорнии. В годы Второй мировой войны там располагались дирижабли. Позже там стали проходить киносъемки. Помимо «Секретных материалов», в ангаре снимали фильм «Перл-Харбор».

Пожарная охрана округа Ориндж зафиксировала угрозу обрушения, и в свете динамики возгорания спасатели решили, что строению стоит позволить обрушиться - только после этого к нему можно будет подойти ближе, чтобы начать интенсивные работы по тушению.

Американский научно-фантастический сериал «Секретные материалы» о двух спецагентах ФБР Малдере и Скалли с перерывами показывали с 1993 по 2018 год. Наибольшую популярность он имел в 1990-х и в начале 2000-х.

«Перл-Харбор» - романтическая военная драма 2001 года.

США Пожары Сериалы
03 декабря 2023, 08:54
США получили миллиарды евро от продажи газа в Евросоюзе на фоне санкций — СМИ
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США заработали на поставках СПГ с февраля 2022 года почти 66,7 миллиарда евро. Без учета антироссийских санкций выручка американских газовых компаний уменьшилась бы на 52,2 миллиарда евро, сообщило РИА «Новости».

За 20 месяцев с февраля 2022 года Евросоюз закупил у США примерно 61 миллиард кубометров сжиженного природного газа стоимостью в 66,7 миллиарда евро. В месяц выручка американских компаний от продажи газа составляла примерно 3,3 миллиарда евро в месяц. До февраля 2022 года США зарабатывали на поставке СПГ примерно 725 миллионов евро в месяц.

По информации издания, «добавленная стоимость» антироссийских санкций для американской стороны составила за 20 месяцев 36 миллиардов кубометров. Благодаря экономическим ограничениям в отношении России США заработали на европейском газовом рынке 52,2 миллиарда евро и увеличили цену на СПГ в два раза, заключили журналисты.

Ранее газета Financial Times сообщила, что американское руководство планирует сократить выручку России от экспорта нефти и газа на 40-50%. По информации СМИ, США хотят снизить энергодоходы страны к 2030 году.

США Газ Евросоюз Экономика
03 декабря 2023, 08:31
США, Австралия и Британия внедрят технологии ИИ для отслеживания китайских подлодок
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Входящие в AUKUS государства будут использовать алгоритмы искусственного интеллекта при обработке большого массива данных. Об этом заявили министры обороны Австралии, Великобритании и США, сообщил сайт Пентагона.

«Партнеры по программе AUKUS <…> развернут общие передовые алгоритмы искусственного интеллекта на нескольких системах <…> для обработки данных с гидроакустических буев каждой страны», - отметили в документе.

Совместные разработки задействуют для повышения «возможности в области противолодочной борьбы». Страны объединения также планируют использовать технологии ИИ для разведки, точного наведения на цель и защиты войск. Новые разработки интегрируют в национальные программы уже в 2024 году.

Ранее представитель российской миссии при ООН Геннадий Гатилов предположил, что США попытаются консолидировать AUKUS для противостояния с России и Китаю. По его мнению, к объединению могут примкнуть и другие страны, например, Япония.

США Великобритания Австралия Искусственный интеллект Китай

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