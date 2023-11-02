«Подобные пуски, естественно, являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Все необходимые уведомления, конечно же, были получены», - указал он.

Песков добавил, что Россия в аналогичных случаях также информирует США о запусках ракет. Комментировать сами неудачные испытания американской МБР Minuteman III официальный представитель Кремля отказался.

Ранее ВВС США сообщили об испытательном полете ракеты, который пришлось прервать из-за аномалии во время запуска. Американские военные сбили снаряд над Тихим океаном, оборонное ведомство начало выяснения причин поломки. Представители ВВС указали на важность запуска Minuteman III, так как испытания обеспечили США важными данными для поддержания боеготовности МБР.