США утаили от России часть информации об угрозе теракта в Crocus City Hall

Граждан Киргизии пытаются вербовать для совершения террористических актов на территории России. Об этом сообщила пресс-служба министерства миграции и социального обеспечения республики.

По данным представительства ведомства в Москве, неизвестные ведут вербовку через мессенджеры и социальные сети. Также они пытаются привлечь для участия в терактах и детей.

В основном вербовщики ищут людей на сайтах знакомств. Анализируя переписку в группах, они вычисляют их по национальным, культурным и религиозным признаками, делая ставку на людей в тяжелом положении или в депрессии.

«Призываем временно находящихся или проживающих на территории России кыргызстанцев не поддаваться на провокации, не участвовать в различных акциях и не трудоустраиваться через социальные сети», - заявили в министерстве.

Ранее в рамках расследования теракта в Crocus City Hall задержали уроженца Киргизии Алишера Касимова , который сдавал боевикам квартиру, писал RT.