08 февраля 2024, 14:57

США установили рекорд по закупке российского урана

РИА «Новости»
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Соединенные Штаты Америки резко нарастили ввоз российского урана после одобрения законопроекта об ограничении импорта этого топлива. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации данных статистической службы, США за 2023 год закупили у России низкообогащенный уран на сумму в 1,2 миллиарда долларов. За декабрь 2023 года американская сторона вдвое нарастила его закупку - до максимальных с марта прошлого года 193,2 миллиона долларов.

В ноябре 2023 года США помимо России закупали уран у Японии, Великобритании и Бельгии. Всего американцы потратили 191 миллион долларов, из которых на долю российского ядерного топлива пришлось 96 миллионов долларов.

Ранее американское Министерство энергетики призвало отказаться от урана из России и начать производить так называемое высокопробно-низкообогащенное урановое топливо. США стали искать подрядчиков, чтобы запустить внутренние поставки. Администрация президента Джо Байдена назвала строительство и поддержание парка атомных электростанций критически важной частью программы борьбы с изменением климата.

США Топливо Рекорды Россия Экономика
08 февраля 2024, 15:09
«Может постоять за себя». Песков заявил, что Такер Карлсон не нуждается в защите России
РИА «Новости»
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Американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента Владимира Путина, не нуждается в защите с российской стороны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нуждается ли Карлсон в какой-то нашей защите? Я не думаю. Я думаю, что он может постоять за себя», - процитировало Пескова РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля отметил, что в США, кроме «не совсем вменяемых голосов» по поводу поступка Такера, звучат вменяемые. Для России важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с позицией и мировоззрением ее президента, резюмировал Песков.

Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным появится на сайте Кремля 9 февраля, точное время пока не уточняется. На сайте самого журналиста оно выйдет в 02:00.

В США и ЕС некоторые негативно восприняли общение Карлсона с российским лидером. СМИ писали, что ему могут даже запретить въезд в страны Евросоюза - правда, потом выяснилось, что санкции применять все-таки не будут.

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби выражал сомнения по поводу того, что выход этого интервью действительно необходим. Сам же Такер Карлсон убежден, что в США слишком мало знают о том, что на самом деле происходит в России и на Украине, и до людей нужно донести правду. Позже он планировал взять интервью и у украинского лидера Владимира Зеленского.

Дмитрий Песков Россия Интервью Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 13:38
Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону
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Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 8 февраля. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«В преддверии наступающего Китайского Нового года по лунному календарю председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», - передало телевидение.

Два лидера обменялись поздравлениями в честь наступающего праздника. Другие подробности диалога пока неизвестны.

Китай продолжил сближаться с Россией , заметили ранее в комиссии конгресса США. КНР при партнерстве с РФ отрабатывает военные навыки и получает передовые технологии. Китайское правительство готово развивать отношения.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина умными политиками. Он отметил, что они любят свои страны , в отличие от президента США Джо Байдена.

США Международные отношения Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
08 февраля 2024, 11:51
Евросоюз решил не наказывать Такера Карлсона за интервью с Путиным — СМИ
РИА «Новости»
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Несмотря на призывы, Евросоюз не планировал вводить санкции против журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным. Представитель делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС сообщил об этом ТАСС.

«Нет, в настоящее время нет речи о введении санкций против него», - сказал он.

Ввести санкции призвал бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстад. Он предложил запретить Такеру Карлсону въезд в страны Евросоюза. Бизнесмен Илон Маск предупредил, что включение журналиста в черный список оскорбит американскую общественность.

Интервью с Владимиром Путиным записали 6 февраля, подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Именно в тот день черный фургон Такера Карлсона заметили у администрации президента. Разговор длился два часа, его покажут в ночь на 9 февраля. Анонс программы набрал более 50 миллионов просмотров.

После интервью Агентство нацбезопасности США начало следить за журналистом, а на Украине его внесли в базу «Миротворца». Сам Такер Карлсон, вероятнее всего, уже уехал из России - его заметили в аэропорту Шереметьево.

Журналистика Санкции Евросоюз Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 10:02
Процедуру эвтаназии декриминализовали в Эквадоре
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Конституционный суд признал право на эвтаназию, если человек страдает из-за серьезной и необратимой травмы или неизлечимого заболевания. Об этом сообщила газета El Pais.

За декриминализацию процедуры суд проголосовал семью голосами «за» и двумя «против». Согласно решению, статья 144 уголовного кодекса Эквадора не будет применяться к медицинским работникам, проводящим эвтаназию.

Уполномоченный по правам человека в течение полугода подготовит закон об эвтаназии. Минздрав за два месяца разработает регламент проведения этой процедуры.

Суд рассмотрел декриминализацию эвтаназии после случая с 42-летней женщиной, страдающей амиотрофическим склерозом. Парализованная на 95% пациентка может жить только на аппарате искусственной вентиляции легких.

Ранее медицинский юрист Иван Печерей рассказал о возможном разрешении эвтаназии в России. Он напомнил, что эту процедуру узаконили вj многих странах, в том числе в Португалии, Новой Зеландии, Бельгии и Индии.

Суд Законы Эквадор

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