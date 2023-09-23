США устали от Украины, но помогать продолжат. Причина очевидна

23 сентября 2023, 17:27
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США устали от помощи Украине, но, скорее всего, все равно продолжат помогать ей, поскольку хотят бороться с Россией чужими руками и пока не готовы принять поражение. Таким мнением с «360» поделился латвийский политэмигрант, корреспондент федерального интернет-издания «Ваши Новости» Вадим Авва.

Усталость от конфликта в европейских странах есть, как и усталость от Украины. Однако никакого отношения к продолжению боевых действий это не имеет. Мыши, как говорится, плачут, но продолжают колоться и есть кактус. США создали целую систему прокси-государств, прокси-Вооруженных сил, через которые фактически ведут войну с третьими странами, в данном случае с Россией. Ни одно из европейских государств не является самостоятельным политическим актором и не способно прекратить конфликт.

Вчерашний удар по штабу Черноморского флота нанесли натовской ракетой, запущенной переоснащенными с помощью натовских специалистов самолетами. Вполне возможно, это вообще была натовская авиация. Этот план был разработан, согласован и отслеживался самолетом-разведчиком США. Вся эта ситуация приведет нас к тому, что России придется признать все государства, участвующие в поставках оружия и информации Украине, ее соучастниками.

США вынуждают нас <…> объявить акваторию Черного моря беспилотной зоной и рассматривать разведывательные самолеты и спутниковую группировку в качестве объектов атаки, ведь использование этих средств против нас представляет угрозу национальной безопасности.

США ощущают безнаказанность Зерновая сделка, помимо вопроса зерна (который, кстати, имеет отношение к прибылям американских компаний, которым принадлежит почти все украинское зерно, но не к решению проблемы голода), являлась прикрытием для поставки оружия через черноморские порты. <…> Под прикрытием зерновой сделки осуществлялось, по данным некоторых экспертов, до 80% поставок вооружения ВСУ. Они не могут восполнить этот логистический провал в снабжении.

Сегодня канал перекрыт, они не могут восполнить эту логистическую дыру иными средствами, США решили поднять уровень эскалации, поэтому и была совершена атака [на штаб ЧФ]. Иначе их ждет демонстративное поражение, а они пока не готовы это принять. Нам придется продемонстрировать Америке (как демонстрировалось в Корее и Вьетнаме) всю хрупкость их центров управления и военную уязвимость. Пока они считают себя безнаказанными.

Пока они не лишатся возможности посылать на борьбу с нами чужие жизни, неважно чьи, США будут делать все для продолжения конфликта.

Далее - прямая речь.

США Европа Украина
Лесной кот перекрыл путь туристам, шипя и не давая им выйти из башни Золлинг в Германии
23 октября 2023, 04:36
РИА «Новости»
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Дикий лесной кот заблокировал путь туристам, желающим покинуть башню Золлинг в Центральной Германии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы района Нортхайм.

«Дикая кошка решила, что туристам следует подольше оставаться на башне и не давала им покинуть ее, сидя на лестнице и шипя. Сотрудники управления полиции Услара сумели отпугнуть лесного кота для обеспечения безопасного выхода из башни Золлинг», - сказано в сообщении.

В материале отметили, что лесные коты очень похожи на домашних питомцев, но чуть больше по размеру. В большинстве случаев эти животные пугливы и скрываются от посторонних глаз.

Ранее 65-летняя жительница деревни Любочажье в Ленинградской области погибла после встречи с диким медведем. Пенсионерка пошла в лес за грибами, однако встретила хищника, убежала и заблудилась. Перед этим она написала соседке сообщение о случившемся. В итоге женщину искали несколько дней, но обнаружили уже мертвой.

Германия Туризм Животные
«Тревожное будущее». В США признались, почему боятся России
23 октября 2023, 03:23
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты опасаются, что Россия нарушит выгодный им баланс сил в Европе. Поддержка Украины для США — это стратегический маневр, отметил член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит в статье для журнала National Interest.

Специалист считает, что США стремятся предотвратить появление новой доминирующей силы в Европе.

«Значительное влияние России в Восточной Европе нарушает равновесие, потенциально гарантируя Москве контроль над европейскими энергетическими коридорами и торговыми путями. Для Вашингтона это тревожное будущее», - заявил Смит.

Внеблоковый или союзный статус Украины важен для России, не только с геополитической, но и с исторической точки зрения - в России помнят про вторжение Наполеона и Гитлера с Запада. Для мирных переговоров стоит учитывать историческое прошлое двух стран, считает эксперт.

Продолжение помощи Украине приведет к новым смертям , но не поможет ВСУ выиграть в конфликте. Сохранять финансирование Киева - это просто чудовищно и аморально, заявил американский профессор Джозеф Аткинс.

Соединенные Штаты опасаются, что Россия нарушит выгодный им баланс сил в Европе. Поддержка Украины для США - это стратегический маневр, отметил член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит в статье для журнала National Interest.

США Россия Украина
Иран резко выступил против Израиля, но воевать не собирается — СМИ
23 октября 2023, 03:01
Unsplash
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Иранские власти придерживаются резкой риторики в отношении израильской стороны, чтобы не потерять свое влияние и репутацию, но при этом Тегеран не намерен вступать в открытое противостояние с еврейским государством. Об этом сообщило агентство Reuters.

В материале сказано, что перед Ираном встал трудный выбор. С одной стороны государству следует отстраниться от конфликта на Ближнем Востоке, но это подорвет его авторитет и религиозное лидерство. С другой - можно вступить в открытый конфликт с Израилем. При этом второй вариант обернется еще большей катастрофой, потому что вызовет волну недовольства среди мирных граждан и ухудшит и без того серьезный экономический кризис.

Как отметили источники агентства, именно так иранские чиновники описывают пути развития событий. Сейчас в Тегеране решили позволить ливанской группировке «Хезболла» иногда нападать на израильские территории и осуществлять небольшие атаки на объекты США со стороны других союзных Тегерану военных движений в регионе. Однако правительство Ирана не хочет допускать крупной эскалации, способной привести страну к прямой войне.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов заявил «360», что Сирия не влезет в конфликт с Израилем за удар по гражданским аэродромам в Дамаске и Алеппо. По его словам, палестинская радикальная группировка ХАМАС для нее такой же враг.

Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины Палестина
Байден обсудил конфликт на Ближнем Востоке с руководством пяти стран-союзников
23 октября 2023, 01:45
РИА «Новости»
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Американский президент Джо Байден провел переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху об обострении палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Белый дом.

В материале сказано, что лидер Штатов созвонился с канадским премьером Джастином Трюдо, французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, итальянским премьером Джорджей Мелони и премьером Великобритании Риши Сунаком. Общение политиков касалось ситуации в Израиле и Палестине. В скором времени они обещали опубликовать результаты этих переговоров.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может обернуться Армагеддоном из-за действий Джо Байдена. Он напомнил об обещании американского президента задействовать американскую авиацию в случае нападения движения «Хезболла» на север.

США Израиль Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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