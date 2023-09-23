США устали от Украины, но помогать продолжат. Причина очевидна

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Усталость от конфликта в европейских странах есть, как и усталость от Украины. Однако никакого отношения к продолжению боевых действий это не имеет. Мыши, как говорится, плачут, но продолжают колоться и есть кактус. США создали целую систему прокси-государств, прокси-Вооруженных сил, через которые фактически ведут войну с третьими странами, в данном случае с Россией. Ни одно из европейских государств не является самостоятельным политическим актором и не способно прекратить конфликт.

Вчерашний удар по штабу Черноморского флота нанесли натовской ракетой, запущенной переоснащенными с помощью натовских специалистов самолетами. Вполне возможно, это вообще была натовская авиация. Этот план был разработан, согласован и отслеживался самолетом-разведчиком США. Вся эта ситуация приведет нас к тому, что России придется признать все государства, участвующие в поставках оружия и информации Украине, ее соучастниками.

США вынуждают нас <…> объявить акваторию Черного моря беспилотной зоной и рассматривать разведывательные самолеты и спутниковую группировку в качестве объектов атаки, ведь использование этих средств против нас представляет угрозу национальной безопасности.

США ощущают безнаказанность Зерновая сделка, помимо вопроса зерна (который, кстати, имеет отношение к прибылям американских компаний, которым принадлежит почти все украинское зерно, но не к решению проблемы голода), являлась прикрытием для поставки оружия через черноморские порты. <…> Под прикрытием зерновой сделки осуществлялось, по данным некоторых экспертов, до 80% поставок вооружения ВСУ. Они не могут восполнить этот логистический провал в снабжении.

Сегодня канал перекрыт, они не могут восполнить эту логистическую дыру иными средствами, США решили поднять уровень эскалации, поэтому и была совершена атака [на штаб ЧФ]. Иначе их ждет демонстративное поражение, а они пока не готовы это принять. Нам придется продемонстрировать Америке (как демонстрировалось в Корее и Вьетнаме) всю хрупкость их центров управления и военную уязвимость. Пока они считают себя безнаказанными.

Пока они не лишатся возможности посылать на борьбу с нами чужие жизни, неважно чьи, США будут делать все для продолжения конфликта.

Далее - прямая речь.