США успешно испытали новую ракету Lockheed Martin на замену ATACMS

Египет заявил о готовности принять первую группу детей из больницы «Аш-Шифа»

Египет полностью готов к приему первой группы детей из больницы «Аш-Шифа», которая находится в секторе Газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре страны на КПП «Рафах».

Детей из-за состояния их здоровья перевезли в одно из медучреждений в палестинском анклаве недалеко от погранперехода, однако Египет рассчитывает, что их эвакуируют для лечения в арабскую республику, как только это станет возможным.

Ранее контрольно-пропускной пункт «Рафах» пересекли 14 машин скорой помощи. Однако через некоторое время они вернулись пустыми.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения решила эвакуировать всех пациентов и работников из больницы «Аш-Шифа». Их вывезут в течение 24–72 часов. По данным ВОЗ, ситуацию в медучреждении усугубляют обстрелы.

Руководитель главного управления больниц Минздрава анклава Мухаммед Закут сообщил, что из госпиталя «Аш-Шифа» вывезли по меньшей мере 31 младенца. Куда именно их направят, не уточнялось.