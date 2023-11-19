19 ноября 2023, 17:59

США успешно испытали новую ракету Lockheed Martin на замену ATACMS

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Соединенные Штаты успешно испытали новую дальнобойную ракету Precision Strike Missile производства Lockheed Martin. Об этом сообщило украинское СМИ Uanews со ссылкой на информацию Пентагона.

Сегодня стало известно также, что Франция успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету М51.3.

Уточняется, что испытания состоялись сегодня, 19 ноября.

Предполагается, что новая ракета заменит ATACMS, которая находится на вооружении США еще с 1991 года. Впервые в реальном бою ее испытали во время операции «Буря в пустыне». ATACMS могут летать на скорости втрое выше звуковой, а также поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Ранее, в октябре, портал Breaking Defense писал, что космические войска США начали испытания перспективной тактической гиперзвуковой ракеты Precision Strike Missile стрельбой на максимальную дистанцию, однако потеряли ее после 499 километров и так и не поняли, сколько она смогла пролететь.

США Ракеты
19 ноября 2023, 18:50
Египет заявил о готовности принять первую группу детей из больницы «Аш-Шифа»
Википедия
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Египет полностью готов к приему первой группы детей из больницы «Аш-Шифа», которая находится в секторе Газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре страны на КПП «Рафах».

Детей из-за состояния их здоровья перевезли в одно из медучреждений в палестинском анклаве недалеко от погранперехода, однако Египет рассчитывает, что их эвакуируют для лечения в арабскую республику, как только это станет возможным.

Ранее контрольно-пропускной пункт «Рафах» пересекли 14 машин скорой помощи. Однако через некоторое время они вернулись пустыми.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения решила эвакуировать всех пациентов и работников из больницы «Аш-Шифа». Их вывезут в течение 24–72 часов. По данным ВОЗ, ситуацию в медучреждении усугубляют обстрелы.

Руководитель главного управления больниц Минздрава анклава Мухаммед Закут сообщил, что из госпиталя «Аш-Шифа» вывезли по меньшей мере 31 младенца. Куда именно их направят, не уточнялось.

Египет Эвакуации Конфликт Израиля и Палестины
19 ноября 2023, 18:34
«По частям или полностью». Британский политик допустил, что Россия присоединит к себе Украину
Pxhere
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Россия «заберет» Украину, если НАТО не примет ее в состав. Такое заявление сделал британский политик и предприниматель Майкл Эшкрофт в статье для Telegraph.

«Разрешить Украине стать полноправным членом НАТО и принять на себя сопутствующие риски - это лучше, чем позволить России присоединить Украину по частям или полностью», - высказался бизнесмен.

По мнению Эшкрофта, альянс фактически предает Украину: он обещает принять страну в состав, но процесс затягивается. Вооруженные силы Украины могут быть полностью разгромлены, добавил политик.

Ранее в МИД России заявили, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для России в любом виде. Впрочем, альянс пока и не спешит принимать страну в свой состав, а продолжает кормить обещаниями.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что нарратив НАТО в отношении президента Владимира Зеленского полностью изменился. Он уверен, что от украинского лидера хотят избавиться.

Великобритания Россия НАТО Украина
19 ноября 2023, 18:23
Глава МИД Латвии захотел стать следующим генсеком НАТО — СМИ
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш решил принять участие в выдвижении на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Кариньш предложил свою кандидатуру на тот случай, если Латвия решит принять участие в выдвижении на пост генсека альянса. По информации издания, глава МИД на новой должности мог бы «внести свой вклад» в деятельность НАТО, задействовав весь свой опыт. Латвийский министр имеет «твердую позицию по Украине» и «четкое понимание угроз со стороны России», добавили в агентстве.

Йенс Столтенберг останется на посту главы Североатлантического альянса до 1 октября 2024 года. Для назначения нового генсека НАТО потребуется консенсус всех стран, входящих в организацию.

Ранее Кариньш в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), признался, что Латвию тяготит необходимость поддерживать Украину. Министр иностранных дел Латвии добавил, что не верит в скорое завершение украинского конфликта.

Латвия Россия НАТО Украина
19 ноября 2023, 18:18
Израиль обвинил Иран в захвате судна Galaxy Leader
unsplash.com
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Израильские власти осудили захват грузового судна Galaxy Leader йеменскими хусистами и возложили вину на Иран. Заявление опубликовала канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

На борту находятся 25 членов экипажа разных национальностей. Среди них - украинцы, филиппинцы, болгары и мексиканцы. Израильтян на корабле нет.

В пресс-службе ЦАХАЛ рассказали, что этот инцидент является событием глобального уровня. По словам военных, судно направлялось из Турции в Индию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что участники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» напали на израильский грузовой корабль. Представитель организации Яхья Сариа перед этим предупредил , что группировка будет атаковать гражданские суда Израиля, которые окажутся в зоне досягаемости.

«Судно, принадлежащее британской компании и управляемое японской компанией, было захвачено по прихоти Ирана ополченцами-хуситами в Йемене», - подчеркивается в сообщении.

Власти Израиля назвали захват судна в Аденском заливе очередным актом иранского терроризма.

Израиль Корабли Иран

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