США упрекнули в создании неприемлимых условий разоружения

По его словам, Соединенные Штаты всегда стремились «освободить себе руки», шаг за шагом демонтируя систему соглашений по контролю за вооружениями.

«С Договором об обычных вооруженных силах в Европе произошло то же самое, как и с ДСВН. США сами создали такие условия для их выполнения. Напомню, что именно американская сторона в свое время заморозила стратегический диалог, сославшись на якобы неблагоприятный военно-политический фон», - сказал Лавров.

Президент России Владимир Путин в феврале 2023 года объявил о приостановлении участия страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Глава государства отмечал, что для возвращения к договоренностям необходимо оценить стратегический потенциал НАТО, сообщал RT.