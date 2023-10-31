США уличили в желании возобновить работу некоторых биообъектов на Украине
Соединенные Штаты до сих пор контролируют некоторые украинские биологические объекты. Американские власти планируют возобновить их деятельность после окончания спецоперации. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«В декабре 2022 года американская компания CH2M Hill в письме украинским подрядчикам подтвердила намерение продолжить сбор опасных патогенов в западных регионах страны при сокращении числа лабораторий, осуществляющих хранение таких коллекций», - указал он.
По его словам, также США контролируют санитарно-эпидемиологическую обстановку на Украине и внедрение аппаратно-программных комплексов управления биорисками. При этом Соединенные Штаты требуют от киевских организаций предоставлять отчеты о проделанной работе по данным направлениям.
В сентябре Кириллов сообщал, что США готовят правовую базу для расширения своей военно-биологической деятельности. Кроме того, американские специалисты организовывали биологические исследования на Ближнем Востоке, в странах Юго-Восточной Азии, Африки и на Украине. Для того, чтобы скрыть свою деятельности, они привлекали десятки подрядчиков и некоммерческих организаций.