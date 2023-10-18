США уличили в желании столкнуть НАТО с Россией

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По его словам, Штаты последовательно работают над полным приостановлением двусторонних отношений. Российская сторона неоднократно предостерегала Белый дом от опрометчивых шагов. РФ предупреждала США, что накачка ВСУ оружием серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность.

«Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией», - констатировал он.

Власти США передали Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS. При этом снаряды не оснастили GPS. Систему не поставили из-за особенностей комплексов радиоэлектронной борьбы ВС России.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российская армия укрепит западные рубежи в ответ на поставку Украине ATACMS и другого вооружения из США.