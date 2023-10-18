США уличили в желании столкнуть НАТО с Россией
Соединенные Штаты ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией и приостановление двусторонних отношений. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS. Его процитировало РИА «Новости».
По его словам, Штаты последовательно работают над полным приостановлением двусторонних отношений. Российская сторона неоднократно предостерегала Белый дом от опрометчивых шагов. РФ предупреждала США, что накачка ВСУ оружием серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность.
«Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией», - констатировал он.
Власти США передали Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS. При этом снаряды не оснастили GPS. Систему не поставили из-за особенностей комплексов радиоэлектронной борьбы ВС России.
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российская армия укрепит западные рубежи в ответ на поставку Украине ATACMS и другого вооружения из США.