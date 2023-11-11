США уличили в заинтересованности поставками героина в Россию из Афганистана

Политик сослался на сведения Управления по наркотикам ООН, которое зафиксировало снижение на 95% производства наркотиков в Афганистане с конца 2022 года.

«„Талибан“* меньше чем за год сделал то, что за двадцать лет не сумела осилить коалиция импотентов НАТО во главе с США, якобы боровшаяся с терроризмом. Вот что происходит, когда из региона ушел тот, кто и являлся заинтересованным в поставках героина в Россию и другие государства», - написал Медведев.

Военнослужащие США покинули территорию Афганистана летом 2021 года , когда завершили начатую в 2001 году военную операцию.

*«Талибан» - движение признано террористическим в России и запрещено. Также оно находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.