США уличили в связи с лабораторией в Конго, где возник риск утечки вирусов

По данным Роспотребнадзора, лабораторию в городе Гома, расположенную на границе с Руандой и в которой возник риск утечек опасных вирусов, финансируют американское Агентство США по международному развитию и французский Фонд Мерье.

«Данное обстоятельство в очередной раз подтверждает безответственный подход стран Запада при работе с опасными инфекциями на территории третьих стран, когда биологические объекты создаются без надлежащей инфраструктуры и бесконтрольно накапливают образцы возбудителей опасных болезней», - сказали в ведомстве.

В пресс-службе также напомнили, что большая часть известных случаев утечки опасных патогенов из лабораторий в XXI веке произошла в США.

Роспотребнадзор заявил, что держит ситуацию на контроле и содействует странам Африки в решении проблемы.

«Для повышения лабораторного потенциала африканских стран в Бурунди, Уганду и Республику Конго доставлены мобильные лаборатории Роспотребнадзора, которые могут быть задействованы для раннего выявления инфекционных угроз в приграничных с ДРК территориях», - отметили в ведомстве.

Накануне региональный директор МККК в Африке Патрик Юсеф ранее предупредил о возможности утечки вирусов из лаборатории в Гоме. Из-за перебоев в подаче электроэнергии, возникших на фоне вооруженного конфликта в Конго, по его мнению, появился риск утечки Эболы и других штаммов.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая высказала мнение о том, что вспышки листериоза в США и Канаде могут быть связаны с деятельностью американских биолабораторий.