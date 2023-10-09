США уличили в сохранении ядерной инфраструктуры в Неваде

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«На словах декларируя свою приверженность мораторию на взрывные ядерные тесты, администрация продолжает поддерживать военную ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде, в эксплуатационной готовности», - сказал он.

Дипломат обвинил американских военных в проведении натурных тестов в рамках программы модернизации стратегического арсенала и разработки новых типов ядерных снарядов.

Он напомнил, что Россия, в отличие от США, ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году и напрасно ждала, что американцы последуют ее примеру. Анатолий Антонов обвинил США в воспрепятствовании вступления договора в силу, двойных стандартах и бездействии. Посол объяснил, что российское государство вынуждено восстановить равновесие и не допустить нарушения глобального стратегического паритета.

Президент России Владимир Путин заявил на площадке клуба «Валдай» о возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ. США обеспокоила такая перспектива.

Представитель Госдепа сказал журналистам, что этот шаг поставит под угрозу глобальные договоренности об ограничении ядерного оружия.