США уличили в разжигании конфликтов на Ближнем Востоке и Украине

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«Их абсолютно устраивает происходящее в секторе Газа сейчас, то, что там тотально нарушается международное гуманитарное право и гибнет огромное количество людей», - сказал он.

Мирошник считает, что США активно разжигают конфликты в мире, собирая вооруженные группы разных стран. Американцы провоцируют напряжение в государствах, после чего вооружают их, предоставляют экономическую помощь и международную дипломатическую поддержку.

Посол добавил, что такую тактику практиковали на Украине и сейчас продолжают реализовывать это на Ближнем Востоке. Он не исключил, что аналогичная ситуация произойдет и в Тихоокеанском бассейне.

«Там тоже есть места напряжения, куда американцы могут влезть», - уточнил дипломат.

Ранее появилась очень интересная версия о том, зачем США на самом деле нужна Украина. Американцы собираются заработать на ее восстановлении после конфликта.