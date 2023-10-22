США уличили в разжигании конфликтов на Ближнем Востоке и Украине
Представителей Соединенных Штатов устраивает нарастающий конфликт на Ближнем Востоке и боевые действия на Украине. Следующим этапом может стать провокация напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе со стороны США, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live».
«Их абсолютно устраивает происходящее в секторе Газа сейчас, то, что там тотально нарушается международное гуманитарное право и гибнет огромное количество людей», - сказал он.
Мирошник считает, что США активно разжигают конфликты в мире, собирая вооруженные группы разных стран. Американцы провоцируют напряжение в государствах, после чего вооружают их, предоставляют экономическую помощь и международную дипломатическую поддержку.
Посол добавил, что такую тактику практиковали на Украине и сейчас продолжают реализовывать это на Ближнем Востоке. Он не исключил, что аналогичная ситуация произойдет и в Тихоокеанском бассейне.
«Там тоже есть места напряжения, куда американцы могут влезть», - уточнил дипломат.
Ранее появилась очень интересная версия о том, зачем США на самом деле нужна Украина. Американцы собираются заработать на ее восстановлении после конфликта.