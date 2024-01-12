12 января 2024, 07:30

США уличили в провокации на границе с Россией

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Соединенные Штаты используют Финляндию, чтобы спровоцировать военный конфликт с Россией. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети Х (бывший Twitter).

Он рассказал, что США уже направили в Финляндию часть своих сил. Полковник предположил, что если Соединенным Штатам позволят, то власти разместят там и ракеты. Макгрегор заверил, что такие действия с американской стороны могут привести к вооруженному конфликту.

«Это превращает Финляндию в магнит для нападения! Глобалистские элиты продолжают говорить людям: „Русские идут, русские идут“. Это абсурд!» - сказал американский полковник.

О плане США относительно Финляндии рассказывал «360» и политолог Иван Мезюхо. По его словам, Соединенные Штаты открыто используют эту страну для блокирования России на севере Европы.

США Ракеты Финляндия Военные Россия
12 января 2024, 07:24
Американский офицер набросился на Байдена из-за атак по Йемену
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Атаки хуситов в Йемене втянут США в полномасштабную войну. Об этом в эфире Fox News заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Президент США Джо Байден принял решение об ударах по йеменской территории, но не учел, что конфликт может перейти на более высокий уровень, указал военный. Он напомнил, что хуситы в ответ грозились атаковать американцев и американские интересы в регионе.

«Какой у нас план? Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну», - отметил Дэвис.

Подполковник в отставке добавил, что Байдену следует объяснить свое решение американскому народу.

«Я бы хотел услышать от представителей Белого дома, в чем именно заключается план, и как он советует американскому законодательству и конституции», - заключил Дэвис.

Ранее американские военные ударили по объектам хуситов в Йемене. Армия США атаковала ракетами боевиков из-за кампании по захвату судов. Американскую сторону в конфликте поддержали Канада, Нидерланды, Австралия и Бахрейн.

США Военные Армия Джо Байден Ближний Восток
12 января 2024, 04:51
Хуситы заявили, что США и Британия заплатят высокую цену за массированную атаку
Freepik
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Правящая на севере в Йемене группировка «Ансар Алла» (хуситы) пригрозила Великобритании и США «высокой ценой» в ответ на масштабные удары. Об этом заявил замминистра иностранных дел в правительстве «Ансар Алла» Хусейн аль-Эззи, его слова передало РИА «Новости».

«Несомненно, Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии», - заявил он.

Дипломат отметил, что его государство подверглось агрессивной ракетной атаке со стороны подлодок, кораблей и военных самолетов Британии и Америки.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что армия США нанесла удары по позициям йеменских хуситов. Штаты поразили как минимум 10 их объектов. Целью атаки стало снижение военного потенциала группировки, которая до сих пор не освободила суда в Красном море.

Как отметил американский президент Джо Байден, четыре страны поддержали удар США по позициям хуситов. Это Канада, Нидерланды, Австралия и Бахрейн. По словам главы государства, Штаты готовы на дальнейшие действия, если хуситы не остановят кампанию по захвату судов.

США Великобритания Военные Самолеты
12 января 2024, 04:44
Хуситы начали наносить удары по британским и американским кораблям в Красном море
Pixabay
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Йеменское движение «Ансар Алла» наносит ответные удары по американским и британским кораблям и военным базам. Об этом в соцсети Х заявил член политбюро хуситов Али аль-Кухум.

«Ответ Йемена не заставил себя ждать, сейчас йеменские вооруженные силы отвечают и отвечают решительно на американские и британские линкоры в Красном море.<…> Наносятся удары по американским и британским военным базам и объектам», - написал аль-Кухум.

Ранее арабские СМИ сообщили, что США и Великобритания нанесли авиаудар по объектам хуситов в Йемене. Атаке подверглась столица Сана и прибрежный город-порт Ходейда.

Пентагон подтвердил нанесение ударов по позициям йеменских хуситов. США поразили по меньшей мере 10 военных объектов противника.

США Великобритания Военные Корабли
12 января 2024, 04:10
Байден заявил, что четыре страны поддержали удары США и Британии по Йемену
РИА «Новости»
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Удар США и Великобритании по позиции йеменских хуситов поддержали Австралия, Канада, Нидерланды и Бахрейн, заявил президент Штатов Джо Байден. Его сообщение распространила пресс-служба Белого дома.

Байден отметил, что удар стал прямым ответом на действия хуситов в Красном море: по его словам, жертвами ситуации стали представители 50 стран. Американский лидер предупредил, что Штаты готовы на дальнейшие действия, если йеменское движение не прекратит свою кампанию по захвату судов.

Схожее заявление распространил премьер Британии Риши Сунак, подтвердивший участие в операции ВВС страны. По его словам, удары по Йемену стали проявлением самообороны.

Как сообщил телеканал CNN , США и Британия при поддержке союзников атаковали радиолокационные системы, склады с ракетами и площадки для запуска БПЛА и снарядов. Для ударов Штаты использовали атомную подводную лодку, находившуюся в акватории Красного моря с ноября.

Ранее Пентагон подтвердил нанесение ударов по меньшей мере по 10 объектам йеменских хуситов. Взрывы прозвучали в столице государства Сане и портовом городе Ходейда, под огонь попал международный аэропорт.

США Великобритания Ракеты Джо Байден

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