США уличили в проведении семинаров по разжиганию вражды в России

Легендарный экс-тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон сообщил, что ему осталось жить максимум год из-за последней стадии рака. Его слова привело издание Sveriges Radio.

Последним местом работы специалиста был шведский «Карлстад». Эрикссон занимал в клубе должность спортивного директора. Он покинул пост в феврале 2023 года из-за проблем со здоровьем.

«Все понимают, что у меня очень серьезная болезнь. Многие догадываются, что это рак, и это действительно так. Я должен бороться, пока могу», - поделился экс-тренер.

На протяжении своей карьеры 75-летний Эрикссон работал в итальянских «Лацио», «Роме» и «Сампдории», английских «Лестере» и «Манчестер Сити», португальской «Бенфике» и шведском «Гетеборге». Он также возглавлял сборные Англии, Филиппин и Кот-д’Ивуара.

Ранее стало известно о смерти двукратного обладателя «Золотого мяча», чемпиона мира в составе сборной Германии Франца Беккенбауэра. Он ушел из жизни в возрасте 78 лет. Информацию о смерти легендарного защитника подтвердила его семья.