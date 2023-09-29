США уличили в попытке консолидации антироссийских объединений стран
Американские власти в будущем продолжат стараться консолидировать различные объединения стран для противостояния России и Китаю. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил постоянный представитель российской миссии при ООН Геннадий Гатилов.
Дипломат привел в пример формат AUKUS, в который входят Австралия, Великобритания и США. По его мнению, Соединенные Штаты продолжат консолидировать такие объединения в противостоянии с Россией и Китаем.
«Все дело идет к этому, с нашей точки зрения. США предпринимают усилия по консолидации подобных „троек“ против нас и Китая», - сказал он.
Гатилов отметил, что очевидна военно-политическая направленность подобных форматов, которые могут пополнить и другие страны, например Япония.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что альянс AUKUS является недружественным к России , потому что на него оказывает влияние НАТО.
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