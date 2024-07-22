22 июля 2024, 21:38

США уличили в попытках разыграть карту Армении против России

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США планируют развернуть южный фронт против России, используя для этого Армению. Об этом написало турецкое издание Cumhuriyet.

Соединенные Штаты и ранее предпринимали попытки навести смуту у южных границ России через Грузию, но им это не удалось.

«Теперь США пытаются разыграть карту Армении», - написал турецкий обозреватель.

Он напомнил, что главу МИД Армении Арарата Мирзояна пригласили на мероприятия саммита НАТО, а в Госдепе США сообщили, что начался «новый стратегический этап» в отношениях между Штатами и Арменией.

Заместитель главы Госдепа по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея сообщила об укреплении отношений между странами на своей странице в соцсети.

США Армения Госдеп США Отношения Россия
22 июля 2024, 21:19
Журналисты потребовали доказать, что Байден жив
РИА «Новости»
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Ведущий канала Fox News Брет Байер потребовал привести доказательства того, что американский президент Джо Байден жив. Об этом он заявил в прямом эфире после появления письма, в котором действующий глава Белого дома отказался участвовать в президентской гонке.

«Не было обращения на камеру из Делавэра, не говоря уже о заявлении в Овальном кабинете», - объяснил он свое предположение о смерти президента.

Ранее стало известно, что бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сыграла главную роль в решении Байдена отказаться от участия в предстоящих выборах. Политик никогда публично не призывала его выйти из гонки, однако вне камер Пелоси беседовала с донорами Демпартии и конгрессменами, чтобы повлиять на их точку зрения.

США Выборы президента США Джо Байден
22 июля 2024, 20:24
«Завидовали и боялись». Стало известно, почему Запад ненавидит Россию
РИА «Новости»
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Западные страны всегда боялись могущества России и завидовали ее бесконечным ресурсам, поэтому и мечтали уничтожить ее. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

По мнению Боуза, Запад веками мечтает «разорвать Россию на части» и «подчинить ее» себе.

«Украина стала просто еще одним коридором, чтобы попытаться сделать это вновь. И эта попытка снова провалилась», - заявил он.

Президент Сербии Александр Вучич заявил , что Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией, причем «намного быстрее, чем многие хотят видеть».

Его польский коллега Анджей Дуда ранее заявлял , что победа России на Украине может привести к полномасштабному боестолкновению с НАТО. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подавление России и нанесение ей стратегического поражения одной из целей НАТО.

Россия Запад
22 июля 2024, 19:04
Маск назвал дату начала массового производства человекоподобных роботов
Unsplash
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Американская компания Tesla планирует в 2026 году запустить массовое производство человекоподобных роботов. Об этом заявил основатель корпорации Илон Маск в соцсети X.

По его словам, уже в 2025 году Tesla начнет производить человекоподобных роботов для внутреннего пользования. По его словам, компания сначала выпустит небольшое число «андроидов» для себя, а затем уже переключится на массовое производство.

Маск разместил анонс в ответ на прогноз бывшего сотрудника OpenAI Дэниела Кокотайло о развитии искусственного интеллекта. В посте исследователь рассказал о возможном внедрении «роботов с физическими способностями, схожими с человеческими».

Ранее один из роботов-госслужащих в Южной Корее свел счеты с жизнью из-за слишком большой нагрузки. Аппарат работал в городском совете Гуми и разносил по зданию документы. По словам очевидцев, робот кружился на одном месте, а затем сломался.

США Роботы Tesla Илон Маск
22 июля 2024, 18:23
Венгрия выступила против переноса встречи глав МИД на Украину
Freepik
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Венгрия выступит против идеи перенести встречу министров иностранных дел стран Евросоюза на Украину. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто в эфире телеканала M1.

«Мы на это не согласны и вообще не считаем правильным проводить заседание за пределами ЕС», - подчеркнул министр.

Как сегодня сообщало немецкое новостное агентство Tagesschau , в Евросоюзе решение премьера Венгрии Виктора Орбана поехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным вызвало разногласия. В Еврокомиссии заявили, что Орбан тем самым нанес ущерб попыткам ЕС выступить единым фронтом в политике в отношении Украины.

Ранее Сийярто назвал политику главы евродипломатии Жозепа Борреля в адрес Орбана «детским садом» и обрадовался, что Боррель скоро уходит в отставку.

Венгрия Еврокомиссия Евросоюз Виктор Орбан

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