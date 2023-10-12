США уличили в получении прибыли от конфликта Израиля и Палестины

Читайте нас в:

«Если кто-то и попробует извлечь личную прибыль от насилия, то это военно-промышленный комплекс США. Каждый раз, когда в какой-то части мира возникает конфликт, американская администрация найдет возможность разбогатеть благодаря поставкам оружия», - говорится в сообщении.

Авторы статьи отметили, что акции производителей оружия из США Northrop Grumman и Lockheed Martin начали расти в стоимости после начала событий на Ближнем Востоке.

«США являются одной из немногих стран, которые способны получить отвратительную прибыль от вооруженного конфликта», - добавили они.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США поставят Израилю все необходимое оружие для защиты своей территории от обстрелов боевиков движения ХАМАС.