США уличили в подготовке к возможному конфликту с Китаем
В США занялись активной подготовкой к возможному конфликту с Китаем. На признаки таких планов указали журналисты газеты The Wall Street Journal.
В материале напомнили, что в мае на небольших островах недалеко от Тайваня прошли военные учения, участие в которых приняли американские и филиппинские морские пехотинцы.
Маневры вели в труднодоступных и далеко расположенных местах, что в итоге оказалось проблемой. Если на некоторых островах были взлетно-посадочные полосы, то на других приходилось довольствоваться только небольшими вертолетными площадками.
Кроме того, в некоторых отдаленных районах дороги оказались недостаточно широкими для перемещения радарных систем и ракетных батарей.
Основной сложностью в материале назвали отсутствие у военных небольших кораблей для перемещения морской пехоты и снаряжения между островами. Планы по их производству отложили, а строительство так и не начали, подчеркнули в WSJ.
Журналисты также напомнили, что вертолеты легче заметить, а в грузоподъемности они проигрывают водным судам. А внушительный арсенал ракет и разнообразных беспилотников, которые есть у Китая, вызывает большие опасения.
В КНР недавно тоже провели учения у берегов Тайваня , которые завершились 24 мая.