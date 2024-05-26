26 мая 2024, 16:42

США уличили в подготовке к возможному конфликту с Китаем

Global Look Press
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В США занялись активной подготовкой к возможному конфликту с Китаем. На признаки таких планов указали журналисты газеты The Wall Street Journal.

В материале напомнили, что в мае на небольших островах недалеко от Тайваня прошли военные учения, участие в которых приняли американские и филиппинские морские пехотинцы.

Маневры вели в труднодоступных и далеко расположенных местах, что в итоге оказалось проблемой. Если на некоторых островах были взлетно-посадочные полосы, то на других приходилось довольствоваться только небольшими вертолетными площадками.

Кроме того, в некоторых отдаленных районах дороги оказались недостаточно широкими для перемещения радарных систем и ракетных батарей.

Основной сложностью в материале назвали отсутствие у военных небольших кораблей для перемещения морской пехоты и снаряжения между островами. Планы по их производству отложили, а строительство так и не начали, подчеркнули в WSJ.

Журналисты также напомнили, что вертолеты легче заметить, а в грузоподъемности они проигрывают водным судам. А внушительный арсенал ракет и разнообразных беспилотников, которые есть у Китая, вызывает большие опасения.

В КНР недавно тоже провели учения у берегов Тайваня , которые завершились 24 мая.

США Военные учения Военные Международные отношения Китай
26 мая 2024, 17:22
Неудобную для Европы правду о России признали в Польше
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Страны Евросоюза отстают от России в оборонной сфере, сообществу нужно наращивать бюджет для перевооружения. Об этом газете The Guardian заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Всем очевидно, что Европа уже отстает. Промышленная, технологическая и оборонная база ЕС страдает из-за многолетнего отсутствия инвестиций», - сказал он.

Дипломат уточнил, что Польша ежегодно направляет 4% ВВП на оборону, и призвал европейские страны последовать этому примеру.

Новый министр обороны России Андрей Белоусов ранее заявил, что его первой задачей на посту станет комплектация российских войск. При этом он уточнил, что речь не о новой мобилизации, а о техническом оснащении. Глава ведомства заявил о необходимости передать армии новейшие системы РЭБ и БПЛА, средства защиты военнослужащих, боеприпасы и передовую технику.

Европа Россия Польша
26 мая 2024, 17:03
Кобахидзе рассказал о грузинской мечте
Global Look Press
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В Грузии заявили, что в состав страны должны вернуться Абхазия и Южная Осетия. На это указал грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в соцсети X.

«Наша грузинская мечта - к 2030 году жить в единой и сильной Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», - написал он, приурочив пост ко Дню независимости.

В 2030 году, подчеркнул Кобахидзе, Грузия должна присоединиться к Евросоюзу в качестве полноправного члена объединения.

Он также обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине. Кобахидзе заметил, что с момента восстановления государственной независимости в 1991 году Грузия фактически шла «по пути Моисея», но мир в стране удалось сохранить с трудом. По мнению премьера, этому мешали многочисленные предательства, в том числе со стороны Зурабишвили.

Грузия Абхазия Евросоюз Южная Осетия
26 мая 2024, 14:55
Захарова поинтересовалась, когда МУС накажет Британию за удары по Ираку
РИА «Новости»
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В МИД России отреагировали на слова прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана о запросе ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Комментарий на этот счет представитель ведомства Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

В ответ на слова Хана дипломат поинтересовалась, когда МУС привлечет к ответственности Великобританию за удары по территории Ирака.

«Ему осталось только ответить на вопрос, зачем британцы стали бомбить Ирак и когда их за это накажет МУС», - написала Захарова.

Днем ранее, 25 мая, Карим Хан объяснил свой запрос об ордере на арест израильских официальных лиц тем, что ни у кого нет права совершать преступления против человечности. В качестве примера прокурор МУС привел попытки покушения на членов правительства Великобритании во второй половине XX века.

«Но британцы не сказали: „Давайте сбросим 2000-фунтовую бомбу на Фоллс-роуд“», - пояснил он.

Великобритания Мария Захарова Ирак
26 мая 2024, 14:31
Премьер Грузии обвинил президента страны в измене родине
Global Look Press
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента Саломе Зурабишвили в измене родине. Выпад против главы государства политик сделал, выступая по случаю Дня независимости, сообщил «Sputnik Грузия».

По словам премьера, в Грузии удалось сохранить мир на протяжении последних двух лет только благодаря единству и разумным шагам народа, а также избранной им власти. Тут же Кобахидзе указал на то, что этому мешали различные факторы.

«Экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии», - перечислил политик.

По его мнению, после того как Грузия восстановила государственную независимость в 1991 году, она идет «по пути Моисея», который приведет ее к Земле обетованной.

Несколькими днями ранее Кобахидзе заявил, что ему угрожали судьбой премьера Словакии Роберта Фицо, пережившего покушение. Причем исходили эти угрозы от одного из еврокомиссаров.

Грузия Запад

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