«Сенатор, я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что боевые действия - это хорошо», - отметил О’Брайен в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США Он подчеркнул, что считает простой необходимостью продолжение боев на Украине.

Ранее экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что американская сторона ни за что не допустит завершения украинского конфликта. Это объясняется желанием США создать иллюзию того, что в республике происходит что-то хорошее. Однако данные идеи не имеют ничего общего с реальностью.

Сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль ранее указывал, что момент для начала переговоров России и Украины давно настал. Политик призвал разобраться с ситуацией, так как американские налогоплательщики устали платить за продолжение украинского кризиса.

Государственный департамент США начал настаивать на том, что в случае с Украиной продолжение боевых действий необходимо. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, ответив на призыв сенатора Рэнда Пола найти способ завершения украинского конфликта. Политика процитировал ТАСС.