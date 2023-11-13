США ударили по проиранским группам в Сирии по приказу Байдена

Увольняющийся директор Пентагона по аномалиям сделал заявление о внеземной природе НЛО

Появление НЛО над Америкой может быть связано с инопланетным происхождением этих объектов, потому что другая версия «еще хуже». Такое заявление сделал уходящий в отставку директор управления Пентагона по изучению аномальных явлений Шон Киркпатрик в интервью изданию Politico.

В течение полутора лет Киркпатрик возглавлял молодое подразделение Пентагона, расследующее «неопознанные явления» в небе, о которых сообщают военные пилоты. По информации Politico, число таких свидетельств резко возросло. Поэтому Пентагон создал подразделение для их расшифровки: ведь, если за этими явлениями стоят не инопланетяне, это могут потенциальные противники.

Журналисты Politico задали Шону Киркпатрику вопрос, верит ли он в инопланетное происхождение НЛО.

«Это отличный вопрос. Я обожаю этот вопрос. Во-первых, лучшим результатом этой работы было бы доказать, что инопланетяне существуют, не правда ли? Потому что, если мы не докажем существование инопланетян, то мы обнаружим признаки того, что другие люди что-то творят на нашем заднем дворе. А это нехорошо», - ответил Киркпатрик.

По словам ученого, с научной точки зрения отсутствие инопланетной жизни в масштабах вселенной «статистически неправдоподобно». С другой стороны, существование разумной инопланетной жизни, которая прилетела на Землю и «многократно потерпела крушение в США» тоже статистически сомнительно.

В сентябре американская телекомпания NBC сообщила в новостях о возможном приближении к Земле инопланетного корабля. Такое заявление сделал ведущий шоу Nightly News Лестер Холт со ссылкой на эксперта в оборонном ведомстве США.

До этого Пентагон рассекретил 143 видеозаписи с инопланетной активностью , которые не смогли объяснить специалисты. Минобороны США создали сайт со статистикой и рекомендациями для военных в случае встречи с пришельцами.