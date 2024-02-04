США ударили по позиции с хуситов, где находилась противокорабельная ракета

США совершили атаку утром 4 февраля около 04:00. В командовании пояснили, что удар нанесли в целях самообороны по ракете, готовой к пуску по судам в Красном оре.

«Силы США обнаружили крылатую ракету на подконтрольной хуситам территории Йемена и установили, что она представляла непосредственную угрозу кораблям ВМС США и коммерческим судам в регионе», - отметили в CENTOM.

Члены «Ансар Аллы» в ноябре 2023 года выразили поддержку Палестине и заявили, что будут атаковать все корабли, перевозящие грузы для Израиля в Красном море. В ответ США и Великобритания начали операцию против хуситов на море и суше.

Американские военные наносят удары по всем целям хуситов, которые считают представляющими угрозу.

Ранее члены «Ансар Аллы» атаковали корабль ВМС США в Аденском заливе.